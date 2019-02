V Brně vyvrcholí o víkendu Středoevropská liga basketbalistek

CEWL je mezinárodní soutěží pro země středoevropského regionu. Letos se jí zúčastnilo šest klubů z Česka, Slovenska, Rakouska a Německa. Ze dvou základních skupin postoupily do Final Four vždy dva nejlepší týmy. „Pro příští sezony už registrujeme zájmy celků i z jiných zemí,“ řekl Martin Jakeš, zástupce České basketbalové federace pro tuto soutěž.

Základní skupiny vyhrály týmy Žabin a Hradce, které jsou považovány za favority víkendového klání. „Bereme to krok po kroku, když porazíme Čajky, soustředíme se na finále. Bylo by pro nás peprné hrát proti Hradci, máme mu co oplácet,“ řekl na tiskové konferenci trenér pořádajícího BK Žabiny Viktor Pruša s odkazem na jednobodovou porážku v Českém poháru.

„Účast v této soutěži je pro nás důležitá hlavně z důvodů získávání mezinárodních zkušeností. Každá konfrontace s odlišnými herními styly posouvá náš tým dál,“ uvedl Pruša.