Další šance Hradce v poháru, vede ale přes neoblíbeného soupeře

Do třetice chyběla Lvicím jediná výhra k pohárové trofeji před dvěma týdny v Brně, kde měly na dosah prvenství ve Středoevropské lize. Ani tam ale nevyhrály, ve finále byly nad jejich síly Piešťanské Čajky.

Dnes zkusí Lvice úspěšně vykročit za další šancí získat pro sebe pohárovou soutěž. V Karlových Varech je čeká final four Českého poháru, v němž je na úvod čeká pražská Slavia. „Nějaká trofej by se už hodila,“ nadhodil před závěrem sezony šéf hradeckého klubu Miroslav Volejník. V Brně to ale nevyšlo a ani v Karlových Varech to nebude pro Lvice lehčí.

Spíše naopak, i když los pro ně vypadá nejpříznivěji, jak jen mohl. Ze čtveřice účastnických týmů jim totiž pro semifinále přisoudil pražskou Slavii, až sedmý tým základní části Ženské basketbalové ligy, ze všech účastnic závěrečného finálového turnaje tedy tabulkově nejslabší.

Jenomže tohle porovnání může být v případě vzájemného duelu obou družstev velmi ošidné, Slavia patří v posledních sezonách k nejméně oblíbeným soupeřkám hradeckého týmu. Oba zápasy základní části letošního ligového ročníku patřily právě jí, před rokem sice přes ni Hradec ve čtvrtfinále play off přešel, ale potřeboval k tomu maximální počet pět zápasů. „První letošní zápas doma se vyznačoval naší nemohoucností v útoku, na Slavii jsem byla zklamaná naopak z naší obrany,“ komentovala obě letošní prohry se Slavií trenérka Lvic Romana Ptáčková.

Vylepšit tuto nepříznivou bilanci zkusí Lvice dnes v prvním semifinále final four v Karlových Varech, zápas začne v 15 hodin. Pokud uspějí, zahrají si o den později finále a v něm narazí na jedno z družstev, které je v minulých finálových účastech porazilo, druhou semifinálovou dvojici totiž tvoří Nymburk a KP Brno.