Hradec Králové zůstal kousek od trofeje. Byla blízko, ještě teď to mrzí

Vyjádřeno bodově, šlo o šest bodů, o které ve finále Piešťanským Čajkám na turnaji v Brně podlehly.

„Škoda, ještě dneska to mrzí,“ netajil v pondělí, den po finálovém výsledku 54:60, prezident hradeckého klubu Miroslav Volejník.

Dvakrát jste Čajky v základní skupině porazili, proč to nevyšlo i potřetí?

Protože tentokrát byly soupeřky lepší a tentokrát jsme na to, abychom je porazili, asi neměli. Už od začátku jsme dotahovali jejich náskok a nikdy se nám to nepodařilo. Věřili jsme, že zvládneme koncovku a skóre otočíme, jenomže když jsme se jim přiblížili, znovu nám odskočily.

V čem byly Čajky ve finále lepší?

Nešla nám střelba. Čajky znovu potvrdily to, co předvádějí celou sezonu. Tedy že nedostávají moc bodů. Velmi dobře bránily, my jsme neměli moc času na střelbu a je to na konečném skóre vidět.

Střelba vám opravdu moc nevycházela, statistiky vašich hráček nebyly nejlepší.

Bohužel, jen Effangová se dostala přes deset bodů, jinak nikdo. Třeba statistika trojkových pokusů byla z naší strany špatná, zkusili jsme třináct trojek a proměnili jsme jedinou. Navíc se nám nedařilo ani v obraně.

Moc bodů jste ale také neinkasovali, jak to myslíte?

Tak, že v prvním poločase nám jedna z Američanek, které za Piešťany hrají, nastřílela skoro dvacet bodů a my jsme nebyli schopní ji ubránit, nedokázali jsme si v obraně vypomoct.

Přitom v semifinále jste odehráli velmi vydařené utkání s Košicemi a ve finále na vás nevyšly domácí Žabiny Brno, které v boji o něj prohrály právě s Čajkami.

Právě. Zápas s Košicemi se nám povedl, odehráli jsme ho v pohodě. Soupeřky na nás sice chvíli tlačily, ale pak jsme jim odskočili, zahráli jsme si pěkný basketbal, vycházela nám střelba. Ve finále to bylo jiné. Čajky ale právě už v semifinále ukázaly kvalitu a ve finále ji bohužel potvrdily. Škoda, trofej byla tentokrát blízko, být takhle se nám příště nemusí povést.

Na turnaji v Brně jste postrádali Bělorusku Lichtarovičovou, která si musela doma vyřídit administrativní záležitosti. Jak moc chyběla?

Taková hráčka vždycky chybí, navíc bohužel některé další měly zdravotní problémy. Petra Kulichová kvůli vysoké horečce nehrála ani semifinále a nastoupila až ve finále, s vysokými teplotami se potýkala i Andrea Klaudová. Tak to ale někdy chodí.

Do Středoevropské ligy jste se vrátili po delším čase, jak letošní účast v ní hodnotíte?

Přínosem určitě byly zápasy proti kvalitním soupeřkám, ukázalo se, že naše základní skupina byla kvalitnější, do finále se dostala družstva z naší skupiny. Na druhé straně budeme zvažovat, zda se příští rok přihlásit, přece jen náklady s tím spojené nejsou malé, navíc účast družstev nebyla vysoká.

Už v pátek vás čeká na hřišti USK Praha poslední utkání základní části ligové soutěže a pak budete čekat na soupeře pro play off.

Zatím to vypadá, že se ve čtvrtfinále ligy utkáme se Žabinami Brno, konec základní části rozhodne, zda to tak bude a kdo z nás začne doma. Ještě předtím ale chceme uspět ve finálovém turnaji Českého poháru.