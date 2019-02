Žabiny ve Středoevropského poháru myslí na finále s Hradcem

V semifinále se Žabiny v sobotu od 15 hodin utkají s Piešťanskými Čajkami, druhou dvojici vytvoří Hradec Králové a Košice. V neděli se hraje o 3. místo (15.00) a finále (18.00).

„Dostat se v této soutěži do finálového turnaje bylo naším cílem už před sezonou,“ přiznal trenér Viktor Pruša. Poté, co ze dvou tříčlenných skupin vykrystalizoval česko-slovenský souboj o titul, by považoval za atraktivní vyvrcholení zápas s Hradcem Králové o první místo.

„V čerstvé paměti máme porážku ojeden bod v Českém poháru. Nemůžeme ale myslet na Hradec, když máme v sobotu Piešťany. Pokud neporazíme je, žádné finále pro nás nebude,“ shrnul kouč.

Do turnaje se Žabiny naladily ligovou výhrou na hřišti Slavie Praha 70:62 a zůstaly ve hře o 4. místo po základní části nejvyšší soutěže. Ve Středoevropské soutěži očekávají kvalitu zápasů právě na úrovni elitní čtyřky české první ligy.

Finálový turnaj CEWL je prvním ze dvou závěrečných turnajů evropských soutěží, jichž se Žabiny zúčastní. V polovině března je čeká Final Four Evropské ligy (EWBL).

„I proto, že na EWBL budeme muset letecky cestovat, jsme rádi, že CEWL odehrajeme doma a ušetříme síly,“ podotkl Radek Šír, generální manažer Žabin.