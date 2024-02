S Děčínem 0:3 na zápasy? Štve mě to. Půjdeme do toho po hlavě, vzkazuje šéf Ústí

Ústí prohrálo s Děčínem oba duely v základní části NBL, pak přes něj rival přešel i v pohárovém čtvrtfinále a oslavil postup do federálního Final 8. Teď se regionální konkurenti střetnou poprvé v nadstavbové skupině A1, třetí Sluneta má o výhru víc než průběžně čtvrtý Děčín.

„Bude to vlastně přímý souboj o třetí místo v tabulce, tohle derby bude opravdu vyhrocené. Máme jim co vracet, oni to vědí, ale je to Děčín, umí se na nás připravit. Každopádně věřím ve vítězství, půjdeme do toho po hlavě,“ burcuje Hrubý.

V tabulce je Sluneta výš, s Děčínem ale prohrává. V čem je problém? „Určitě to není komplex, ten nemáme z nikoho. Děčínu se to proti nám sešlo, teď uděláme vše, aby se to změnilo. Čekáme absolutně vyprodanou halu, bude o svátek basketu,“ těší se šéf.

Výhra by Slunetu zase o kousek přiblížila ke konečné třetí příčce po dlouhodobé části NBL a tedy výhodné pozici do play off. „Určitě chceme skončit co nejvýš, ale sezona je ještě dlouhá, čeká nás dalších 12 zápasů. Pohled na tabulku je hezký, užíváme si to, ale se vší pokorou,“ nepřeceňuje Hrubý aktuální postavení Slunety.

Ta se už nyní může soustředit jen na ligu, z domácího poháru vypadla, po porážce v Gornici 98:102 je ze hry i z Alpe Adria Cupu. „Gornica je pátý tým polské ligy, je na stejném levelu jako Nymburk. I když jsme vypadli, vnímám ten zápas pozitivně, byla to skvělá průprava na nedělní derby.“

Maishe Dailey z Ústí při trestném hodu

To už bude bez křídelníka Maisheho Daileyho, kterému se (opět) obnovilo zranění. „Je to velké zklamání, ztrácíme skvělého hráče i člověka. Potřetí se mu obnovilo zranění na stejném místě,“ mrzí Hrubého.

Ústí zareagovalo rychle, vrátil se Kristopher Martin, který zde působil už v loňské sezoně. Ale ani smolaře Daileyho Sluneta neháže přes palubu. „Zanechal tady nějakou stopu. Budeme s ním v kontaktu, sledovat jeho stav, kdyby se to zlepšilo, nebráníme se tomu, aby se vrátil,“ nechává šéf pootevřená vrátka.

I Hrubého zaujal nedávný průzkum portálu CrunchTime, v němž hráči volili, pod kterými trenéry by chtěli hrát a pod kterými naopak ne. Ústecký Jan Šotnar v hlasování vyšel jako druhý nejoblíbenější hned za opavským Petrem Czudkem.

„Je to příjemný výsledek, jsme rádi, že je tak to vnímaný kouč a potažmo i klub, jsme rádi, že Jan Šotnar tady je.“ Na opačném pólu žebříčku se umístil trenér nedělního soupeře Slunety Tomáš Grepl, více než třicet procent hráčů by pod ním pracovat nechtělo.

„Všeobecně se ví, jaký osobní vztah mám k trenérovi Greplovi, ale musím říct, že to okomentoval velice trefně. Souhlasím, že by spoustu hráčů dokázal hodně naučit. Z těch kluků umí vytáhnout 120 procent od 1. do 40. minuty, to jen tak někdo nedokáže. Lidsky trenéra Grepla neuznávám, ale trenérsky ho uznávám velice,“ oceňuje Greplovu erudici Hrubý.