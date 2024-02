Nymburk zdolal USK v prodloužení, mistrovská Opava prohrála v Brně

Nymburk ve vyrovnaném duelu na Folimance vedl v přetahované ve čtvrté čtvrtině v poslední minutě 73:72. Výhru na stranu domácích mohl strhnout Patrick Samoura, proměnil ale jen jeden ze dvou trestných hodů.

Prodloužení začal USK čtyřbodovou sérií, Nymburk pak ale vyrovnal na 79:79. Svou čtvrtou trojkou poslal hosty do vedení Jitaurious Gordon a Sukhmail Mathon dvěma šestkami výhru potvrdil. Svůj střelecký účet uzavřel na 16 bodech, k nimž přidal 11 doskoků. Nejlepším střelcem vítězů byl s 18 body Myles Stephens. Domácí táhl s 23 body Matt Johnson, double double za 18 bodů a 14 doskoků zapsal Bienvenu Mbida.

„Musím upřímně pogratulovat domácím, hráli s výjimečnou energií a obrovskou dávkou houževnatosti. Podali velmi dobrý výkon a výhru si zasloužili stejně jako my. Opravdu mě překvapili, protože i když jsme nehráli úplně ideálně, nehráli jsme špatně, a přesto nás dokázali potrápit,“ řekl trenér Nymburka Francesco Tabellini.

„Byli jsme agresivní, protože to je to, co potřebujete, jestli chcete proti Nymburku vyhrát. Musím dát svým hráčům kredit za to, že hráli opravdu tvrdě a agresivně a byli konzistentní pod košem. Díky tomu jsme měli na dosah výhru. Nymburk je výborný tým a našli cestu, jak nás protlačit až do prodloužení. Tam jsme doplatili na nedostatek zkušeností a některé situace nás stály výhru,“ doplnil kouč USK Frank Kuhn.

Ve skupině A2 vyšel lépe duel dvou týmů držících postupová místa do osmifinále play off Ostravě, která porazila Písek 90:71.

Basketbalová Kooperativa liga mužů 4. kolo nadstavby: Skupina A1:

USK Praha - Nymburk 79:84 po prodl. (18:18, 38:41, 59:59, 73:73)

Nejvíce bodů: Johnson 23, Mbida 18, Samoura 13 - Stephens 18, Mathon 16, Gordon 14. Kolín - Pardubice 63:89 (19:23, 40:48, 52:70)

Nejvíce bodů: Veljkovič 17, Boškovič a Halada po 15 - Vyoral 24, Marshall 16, Škifič 15. Brno - Opava 100:87 (36:26, 61:49, 76:67)

Nejvíce bodů: Šiška 21, Lee 18, Brown-Soares a Křivánek po 16 - Slavík 18, Puršl a Farský po 15. Skupina A2:

Ostrava - Písek 90:71 (24:20, 52:35, 67:55)

Nejvíce bodů: Madden 18, Williams 17, Majerčák 14 - Martin Svoboda 19, Sýkora 12, Borovka 11. 20:00 Slavia Praha - Olomoucko.

Tabulka skupiny A1:

1. Nymburk 24 19 5 2209:1674 79,2 2. Opava 25 18 7 2274:2099 72,0 3. Ústí nad Labem 24 16 8 2143:1969 66,7 4. Děčín 25 15 10 2158:2043 60,0 5. Brno 26 15 11 1992:2025 57,7 6. Pardubice 26 13 13 2164:2201 50,0 7. USK Praha 26 12 14 1954:1993 46,2 8. Kolín 26 11 15 2039:2216 42,3

Tabulka skupiny A2: