Kritizoval rozhodčí při změně času, dostal pokutu: V Praze má den 23 hodin?

„Je za údajné hrubé nedodržení 24 hodin od konce utkání, jelikož se posouval čas na letní,“ napsal na sociální síti X.

Hrubého vytočily kontroverzní výroky rozhodčích v ligovém šlágru o druhé místo v Opavě, který jeho Sluneta prohrála 85:88 v prodloužení. Podal oficiální protest, který byl zčásti vyslyšený. Utkání ligové nadstavby A1 skončilo v sobotu v 19.30, druhý den funkcionář zveřejnil své vlákno v 19.52. Uplynulo tedy 24 hodin? Anebo ne? V neděli se čas ve dvě ráno posouval na tři.

„Pokud mají v Praze den, který trvá 23 hodin, budiž, ale já jsem z mého pohledu respektoval lhůtu 24 hodin, která mezi oběma datovými údaji uplynula,“ namítl v Deníku Hrubý. Sportovní ředitel ligy Šimon Sedlařík kontroval: „Zapomněl na posun času. Ale v kontextu toho, co napsal, je úplně jedno, zda se bavíme o minutách nebo hodinách. Ze své pozice si nemůže dovolit napsat, že rozhodčí rozhodli, který tým vyhraje zápas.“

Ve Sportovně technických podmínkách pro účast v (basketbalových) soutěžích stojí, že „trenéři, asistenti, hráči a oficiální funkcionáři klubů se nesmějí během utkání a do 24 hodin po utkání negativně vyjadřovat v médiích včetně sociálních sítí k výkonu rozhodčích.“ Pokuta za porušení může být až do výše 20 tisíc korun, Hrubý se proti té své odvolal k vrchnímu řediteli KNBL.

Na síti X se pak do sebe Hrubý se Sedlaříkem opřeli. Spolu zasedají v marketingové komisi.

Hrubý: „Trapná kauza ze strany vedení NBL, plivnutí do tváře všem ústeckým fanouškům v podobě směšného trestu rozhodčím stop na jedno utkání. Neshodneme se na tom, že má pokuta je směšná a rozhodně by neměla být žádná a přitom je větší než rozhodčích v utkání. A o tom ať si udělá úsudek každý sám.“

Sportovní šéf NBL Šimon Sedlařík Ústecký generální manažer Tomáš Hrubý

Sedlařík: „Pokuta s rozhodčími v daném utkání vůbec nesouvisí. Jak si rozhodčí trestá ČABR (Česká asociace basketbalových rozhodčích), je na ČABR. Asociace ligových klubů trestá své členy dle sazebníku, který si schvalovali. Je to jednoznačné a já naprosto nesouhlasím s chováním, kvůli kterému jsem pokutu udělil. To je celé.“

Hrubý: „Je jasné, že nemůžeš souhlasit s chováním, protože to poukazuje na slabé vedení soutěže, a já tvůj nesouhlas tím pádem chápu.“

Souhlasíte se zákazem vyjadřovat se v lize basketbalistů k rozhodčím do 24 hodin po utkání? ano 12 %(2 hlasy) ne 88 %(14 hlasů)

Sedlařík: „Děkuji za názor. Já nesouhlasím z principu, protože pokud je tady někdo, kdo vědomě poškozuje soutěž tím, co dělá, a udělá to ve lhůtě, kdy nemá, pokutu si zaslouží. A odmítám ustupovat před narcistickým pacientem, který jediné, co na Slunetě dělá, tak pěstuje kult vlastní osoby.“

Hrubý: „Pane Sedlaříku. Jste u basketu týden i s cestou a toto je váš již několikátý emoční výstřik. Naposledy například trapné odcházení z členské schůze ALK. Vaše nařčení o poškozování soutěže je zcela scestné, jediné, co vás omlouvá, je to, že nerozumíme jádru věci, jelikož na to prostě nemáte.“

Sudí Jan Baloun a Michal Scholze mají pozastavenou delegaci na jeden zápas, za který by si vydělali 5 500 korun. Asociace rozhodčích jim vyčetla, že neodpískali faul na ústeckého Tye Nicholse v závěru prodloužení při trojkové střelbě.