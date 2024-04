Basketbalová kauza „23 hodin“. Právnicky spíš košer, Ujčík se směje: Totální úlet

„Mnoho povyku pro nic,“ konstatoval vrchní ředitel Národní basketbalové ligy Zdeněk Bříza. Oprávněně, neboť zásadní problém tkvěl v oné kritice a jejím potrestání. Ovšem bizarní časový příběh z víkendu, skoro jako od scenáristy filmového Návratu do budoucnosti, je fascinující a lidé vzrušeně diskutují, kde je pravda.

Pro pořádek, co se v lize přihodilo.

Sobota 19:30, ústečtí basketbalisté právě ztratili vzrušující trhák v Opavě 85:88 po prodloužení.

Neděle 2:00, ze standardního času (nesprávně označovaného za zimní) se přechází na letní, takže rázem na hodinách svítí 3:00. Hodina je fuč, den zkrácený.

Neděle 19:52, ústecký generální manažer Tomáš Hrubý kritizuje na síti X výkon rozhodčích.

A pak mu, v úterý, sportovní ředitel ligy Šimon Sedlařík uděluje osmitisícovou pokutu, protože podle něj nedodržel lhůtu 24 hodin, v níž nesmí negativně hodnotit rozhodčí.

Hrubý následně namítá, že pokud mají v Praze den trvající 23 hodin, tak budiž, ale podle něj mezi oběma datovými údaji 24 hodin uplynulo. Sedlařík argumentuje, že ústecký funkcionář zapomněl na posun času. Matematicky vyjádřeno, že konec zápasu a Hrubého kritiku dělilo jen 23 hodin a 22 minut.

„Ano, tím by nařízení porušil,“ přikývl Jaroslav Mareš, ředitel ústecké průmyslovky a učitel matematiky a fyziky. „Ovšem když něco posuzujeme například z hlediska správního systému, rozhoduje čas uvedený v datové schránce, stanovený v tu chvíli časomírou. On svůj příspěvek napsal v 19:52, což je od času 19:30 více jak 24 hodin. Že někdo vymyslel letní čas, to už není jeho věc. Otázka je, jestli mu to budou tolerovat.“

První instance to netolerovala.

Opavský kapitán Jakub Šiřina pod košem, atakuje ho ústecký Lamb Autrey.

V basketbalových řádech se výslovně uvádí, že lhůta pro dobu hájení rozhodčích je 24 hodin po utkání, ne jeden den. Kdekdo může namítnout, že i čtyřiadvacetihodinové lístky na veřejnou dopravu platí v době, kdy se mění čas, třeba od 20:00 do 20:00 druhého dne, byť to na jaře znamená 23 hodin a na podzim 25.

Právnický pohled nabídl Narcis Tomášek mladší, který se svým otcem provozuje v Děčíně advokátní kancelář. Navíc sám basketbal hrál a nyní je funkcionářem tamní mládeže.

„Asociace ligových klubů má vlastní předpisy a procesní pravidla, jak takové případy řešit. A všechno se opírá o předpisy a zákony, které máme v rámci počítání lhůt. Pokud se v českém právním řádu, a ono to funguje na celém světě, počítá lhůta hodinami a řekne se 24 hodin, opravdu musí 24 hodin uplynout,“ prozradil Tomášek.

A doplnil: „Pokud se na to budu dívat výhradně právnickýma očima a odhlédnu, že na federaci rozhodují neprávníci, a tedy spíš pocitově, tak čistě technicky 24 hodin neuplynulo. Jedna hodina ubyla v rámci střídání času, takže z hlediska právního výkladu opravdu měl tu hodinu počkat a pak by pokutován nebyl.“

Generální manažer Slunety se proti trestu hodlá odvolat k vrchnímu řediteli NBL. „Pan Bříza má na výběr dvě možnosti. Buď pokutu potvrdí, nebo řekne, že mu nepřijde fér, a zruší ji. Z mé zkušenosti sportovní orgány rozhodují s trošku větší tolerancí než soudy jako takové. Kdybych měl předjímat, jak ředitel soutěže zareaguje, tak upřímně nevím,“ netroufl si Tomášek odhadovat.

Jiný oslovený právník Milan Schoř zamotaný případ označil za zajímavý, ale také právně složitější a nejednoznačný. „Jde o záležitost, která snad řešená ještě nebyla. V pracovním právu už soudy rozhodovaly, že osmihodinový směnař při změně času na letní skutečně přijde o mzdu za jednu hodinu, protože ji neodpracoval, šichta se mu ten den zkrátila na sedm hodin. Ve správním právu je to také jinak, tam judikáty existují. Zato v tomto případě není žádný,“ nenašel Schoř precedens.

On sám pracuje jako ombudsman v Krajské zdravotní, zároveň je funkcionářem České kuželkářské asociace. A z této role tvrdí: „Spíš na tom kolegové z basketu neměli bazírovat.“

Stejně jako v basketbalu, ani v českém hokeji se nesmí hodnotit rozhodčí, ovšem v něm pouze v den zápasu. Když se o basketbalové kuriozitě dozvěděl Viktor Ujčík, předseda disciplinární komise extraligy ledního hokeje, dlouho se smál.

Jihlavský trenér a šéf extraligové disciplinárky Viktor Ujčík.

„Za mě je to hodně stupidní, ať se na mě nikdo nezlobí. Totální úlet a nesmysl. Dohadovat se o pár minut, jestli se posouval čas, to je vrchol byrokratismu,“ podivoval se Ujčík. „Kdyby něco řekl hned po zápase v emocích, chápu postih. Ale kdyby svůj příspěvek napsal druhý den o 40 minut později, než ho zveřejnil, ty emoce by už jiné neměl. Trošku mě to vrací do doby covidu a zákazů, kdy můžu mít roušku a kdy ne, kdy můžu ven a kdy ne… Za mě to je blbost a opravdu asi jen hledání důvodu.“

Litera zákona, tedy jeho doslovné znění, nejspíš v tomto případě vyhrála nad jeho duchem. Ovšem Sedlařík namítl, že víc než o čas šlo o Hrubého vyjádření a „je úplně jedno, zda se bavíme o minutách nebo hodinách“.

Souhlasíte se zákazem vyjadřovat se v lize basketbalistů k rozhodčím do 24 hodin po utkání? ano 13 %(260 hlasů) ne 87 %(1705 hlasů)

„Každopádně příště si pan Hrubý musí vzít stopky,“ nadhodil Ujčík. „Až skončí zápas, pustí si je, aby věděl, že uplynul den a už může něco k rozhodčím říct.“

Standardní čas se letos vrátí v noci 27. října, to zase den o hodinu nakyne. Pokud nějaký zápas skončí v sobotu v 19:30, ochrana rozhodčích vyprší v neděli 18:30. Anebo ne?