Ústecký pivot Pecka: Žádný mindrák z Děčína. I my jsme dobrý tým

Ústí s rivalem letos padlo dvakrát v lize a potřetí v poháru, až v nadstavbové skupině A1 premiérově v derby uspělo. „Pro mě je důležité, že jsme je porazili. Jim se daří víc, umějí vyhrávat velké zápasy, mají velké zkušenosti. Ale my jsme taky dobrý tým. A dneska jsme to ukázali, i když to nebylo vážně lehké. Jsme o dvě výhry před nimi a jedeme dál,“ připomněl zkušený pivot, že Sluneta je navzdory negativní bilanci s Děčínem v ligové tabulce před ním.

Výhrou si upevnila třetí pozici, naopak na čtvrtý Armex už se zespoda tlačí konkurenti. „Hrozně jsme je chtěli porazit. Já za svoji kariéru snad nejvíc. Jsem tady už dlouho. Jsou sezony, kdy je porážíme, letos ne. Z důvodů téhle kontroverze jsem to chtěl dneska utnout,“ hlásil potetovaný sympaťák.

A povedlo se. Třeba i díky Peckovu doskoku po neproměněné šestce Autreyho v závěru vyšponované bitvy. „Tenhle moment jsem potřeboval, protože mám pocit, že na útočný doskok chodím celý zápas. A teď jsem to konečně chytil a dal koš. Nahecovalo nás to, odskočili jsme na devět. Možná to nebylo klíčové, ale mě i tým to nakoplo,“ popisoval kapitán slastný okamžik. Vyprodané ochozy pak skandovaly jeho jméno. „Už jsem tady 10 let, párkrát jsem to zažil. Je to strašně fajn. Když jsem stál na šestkách, říkal jsem si, že to musím dát. Už jen z tohoto důvodu,“ vnímal odpovědnost Pecka.

Ústečtí basketbalisté křepčí po výhře nad Děčínem

Momentálně Sluneta ční nad Válečníky, ale historicky je mnohem úspěšnější Děčín. Pecka věří, že i jeho parta posbírá, nejlépe už letos, zkušenosti z velkých bitev.

„Ani tohle zatím velký zápas nebyl, jen skupinový v A1. Velké zápasy jsme hráli s Brnem o třetí místo. Co si budeme povídat, my s tím takové zkušenosti nemáme. Do semifinále jsme se dostali jednou v historii, Děčín už má hromadu zkušeností z finále, vyhráli pohár. Oni vědí, jak si poradit. A my máme co dohánět,“ motivuje Pecku. „Teď chci dostat medaili do Ústí, to je můj sen. A cíl. Nic jiného si nepřeju.“

Minimálně prát se o to Sluneta bude, letos září. „Máme velký talent, velký útočný potenciál, velké hráče, a když chceme, umíme i bránit. Máme zabijácký instinkt!“ říká dvaatřicetiletý dříč se 13 sezonami v Národní basketbalové lize i zkušeností z japonské Toyody Gosei.

K medaili by Slunetu měl postrčit evropsko-americký basket. „Máme pět Američanů, určitě nebudeme hrát českým způsobem,“ vrtí hlavou Pecka. „Náš trenér Honza Šotnar je chytrý a ví, jak nastavit systém, aby vyhověl celému týmu. Třeba Nichols je výborný jeden na jednoho, tak hrajeme hromadu akcí na něj. Získá plno faulů, hodně toho otevře. Nastavené je to tak, abychom z toho všichni vytěžili maximum.“ Třeba Ústí vytěží i historickou medaili.