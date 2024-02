Derby pro Ústí, fandové na schodech. Naši prvně překřičeli děčínské, dojalo kouče

„Já měl před zápasem husinu, až se mi občas trošku draly slzy do očí,“ dojalo hlediště napěchované 1 570 diváky kouče vítězů Jana Šotnara. „Dnes to bylo poprvé, co jsem slyšel, že ústečtí fanoušci totálně překřičeli děčínské. I jindy v derby se snaží, ale děčínští diváci u nás vždycky předvedou takový rámus, že to je padesát na padesát. Já jsem hrozně pyšný na naše diváky i na tým, že dokázal město pobláznit. Publikum bylo naším šestým hráčem.“

I hlasivkový doping dotlačil Slunetu ve 3. čtvrtině k patnáctibodovému vedení, ale to by nebylo české basketbalové El Clásico, aby nenabídlo drama. Nezlomný Děčín z manka v poslední části ukrajoval a přicvakl se až na 74:78. Šotnar zareagoval oddechovým časem, po něm dal domácí kapitán Pecka dvojku, Autrey koš s faulem, Pecka jeho neúspěšný trestný hod dopíchl taky s faulem a přidal ještě bod. Hala vřela, skandovala jeho jméno a ústecká šňůra 7:0 už Válečníky odrovnala.

„Naše momentum jsme nevyužili. I kvůli nekoncentraci při obranných doskocích v tomto úseku,“ litoval Tomáš Grepl, děčínský trenér. „Nechali jsme na hřišti všechno, dělali jsme ale obrovské individuální a týmové chyby na obranné polovině. Nemáme takový útok, abychom si to mohli dovolit. A to je náš klasický kolovrátek, že jsme si nepomohli žádnou střelou v útoku.“

Ústecký Lamb Autrey útočí.

V klíčovém oddechovém čase se Šotnar svojí ekipu snažil hlavně uklidnit. „A řekli jsme si, že tenhle zápas už neprohrajeme,“ prozradil ústecký trenér. „Malinko v hlavách jsme ta předchozí derby měli, což bylo vidět ke konci, když se Děčín dotahoval a my znervózněli. Ale pak důležití hráči proměnili důležité střely.“

Čtvrtí Válečníci letos souseda porazili dvakrát v lize a jednou poháru, teď se ucho utrhlo. Ústí mu na třetí příčce NBL uteklo o dvě výhry a má zápas k dobru.

„Těší mě, že jsme smazali ztrátu z letošních střetnutí proti Děčínu. Ještě důležitější než fakt, že šlo o výhru nad rivalem, je to, že jsme odskočili konkurentovi o čtyřku. Z mého pohledu jsme vyhráli naprosto zaslouženě a během reprezentační přestávky si to užijeme. Současné umístění v tabulce je určitě senzační. Dnes jsme ukázali mentální odolnost, což nám většinou v derby chybělo,“ vypíchl strůjce ústeckých úspěchů Šotnar, pro kterého byla výhra nejlepším dárkem od týmu k narozeninám.

Basketbalová Kooperativa liga mužů 4. kolo nadstavby, skupina A1: Ústí nad Labem - Děčín 93:83 (21:18, 50:41, 71:59). Nejvíce bodů: Autrey 24, Pecka 16, Martin 15 - Ogundiran a Svoboda po 24, Šturanovič 12. Diváků: 1 570.

Tabulka: