Se 153 cm prorazil v basketu. Malý velký Válečník trénuje, hraje a žhaví fandy

Platí za výtečného trojkaře, čas od času poráží ligovou hvězdu Filipa Kroutila. V Maroldovce je i spíkrem a žhaví fanoušky. Navzdory tomu, že tolik nenarostl, požívá v basketbalu velkého respektu.

Se svým hendikepem se díky optimistické povaze smířil. „Kolem puberty mě to trošku trápilo, pak jsem se přes všechno přenesl. Slýchal jsem od spolužáků narážky, že mám 150 centimetrů a jsem u basketu, a když mě potkají dneska, říkají: Klobouk dolů, kam jsi to dotáhl! Se svojí výškou jsem už teď srovnaný, sám si z toho dělám srandu,“ není ani náhodou zapšklý třicátník, malý velký muž děčínského basketbalu.

Co se stalo, že jste moc nevyrostl?

Máme to v rodině, já jsem se svými 153 centimetry vyšší, než byla babička a než je moje mamka. Není to nemoc, jen geny. Byl jsem na různých vyšetřeních, kostní věk souhlasí.