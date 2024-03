Šotnara podržel tým i fanoušci: Aférky se v basketu po týdnu už neřeší

„Zápas mi vůbec zvláštní nepřišel. Až na rozhovor do televize na tohle téma šlo o běžné utkání,“ ubezpečil reprezentační asistent. „Ptali se mě, proč odcházím a jestli do Pardubic. A já zopakoval, co tvrdím pořád. Skvělých tři a půl roku jsem si v Ústí nad Labem užil, ale potřebuji v basketu další výzvu. Kam půjdu, to nemůžu ještě potvrdit.“

Jestli skutečně budou Pardubice ty vyvolené, kterým trenér na vzestupu řekne ano, tak se jejich hráči před Šotnarem moc nevyznamenali.

„Přišlo mi, že jsme přijeli jen na výlet. Týmové nasazení vůbec neodpovídalo tomu, že bychom tady chtěli vyhrát,“ mračil se po středeční partii hostující pivot Kamil Švrdlík. „Ústí se chytilo a my už se nenastartovali. Bylo to od nás egoistické, každý hrál v obraně na sebe, nepomohli jsme si v útoku.“

Že se nepotvrzeně skloňuje spojení Šotnara a Pardubic, to Švrdlíka nechalo v klidu. „Je to nějaká spekulace. I kdyby to měla být pravda, v zápase bych se tím nezaobíral,“ mávl rukou.

Sluneta ve čtvrté čtvrtině utekla až na propastný rozdíl 29 bodů, v závěru hosté hrozivé manko stlačili na přijatelnější. „Nakonec je výsledek pro soupeře milosrdný,“ uznal ústecký kouč. „My dnes ukázali, co dokážeme v útoku, když hrajeme na sto procent a koncentrovaně. Náš útok byl jeden z nejlepších v sezoně. Je vidět, že jsme se deset měsíců neflákali a něco dělali. Vytvářeli jsme si dobré střely, měli jsme hodně asistencí, běhali jsme rychle dopředu. Přesně takhle bychom měli hrát. Jen v obraně nám chybělo trochu úsilí.“

Šotnar, za kterého klubové vedení náhradu hledá, se na domácí palubovce představil poprvé po zveřejnění zprávy o svém posezonním adieu. Tribuny zaplnilo víc než tisíc diváků, negativní reakce se neobjevily, ačkoli ústecké příznivce novinka šokovala a rozesmutnila. Sedmatřicetiletý trenér se stal jejich oblíbencem.

„Když se seběhla ta mediální bouře, hlavní fanoušci z fanklubu mi vyjádřili podporu. Psali mi zprávu, že moje rozhodnutí chápou, přejí mi všechno nejlepší a chtějí, abychom letos Slunetu dotáhli k medaili. Každá taková aférka v basketu se po týdnu už tolik neřeší,“ poznal Šotnar.

Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem - Pardubice. Jure Škifić z Pardubic obíhá ústeckého Lamba Autreyho.

Kromě příznivců jej podržel i jeho tým. „Nevěděl jsem, jakým způsobem zareagují. Něco jiného je, když vám někdo řekne Oukej, ale něco jiného, jak se zachová, zahraje. V tom musím svým hráčům složit poklonu, nejen basketbalovou, ale i charakterovou. Ačkoli máme pět cizinců, tým táhne za jeden provaz. Jsem pyšný na to, jak se prezentujeme.“

V sobotu může Ústí svoji krasojízdu dlouhodobou částí vygradovat na půdě mistrovské Opavy v bitvě o druhou pozici. Sluneta má před třetím celkem tabulky náskok jedné výhry.

„Skóre máme lepší, teoreticky nám stačí vyhrát o bod. Opava ovšem bude taky namotivovaná. Je favoritem, my ale nemáme svěšenou hlavu, nejsme výrazní outsideři. Že hrajeme dvě kola před koncem o druhou příčku, to bych před dvěma měsíci bral jako senzaci, ale ona je to realita.“