Máš odstáté uši! A srdíčko pro rozhodčí. Gesta jitřila basketbalové derby

„Nebudu si z toho lámat hlavu, to jsou prostě emoce, k derby a ke sportu patří. Jsme rádi, že jsme vyhráli, že se lidi v Ústí bavili sportem. To je náš první cíl, abychom městu dávali přidanou hodnotu, což se zase stalo,“ užíval si Hrubý atmosféru i triumf svého celku 93:83.

Právě on se jako tradičně postaral o rozruch, když ho rozhodčí umravňovali skrz stolek časoměřičů. „Hlavní pořadatel vzkazuje, ať se uklidní divák u auta,“ pobavil moderátor vyprodanou halu.

Živel Hrubý je mnohým trnem v oku, neboť stojí na palubovce u reklamního vozu blízko lajny a šijí s ním všichni čerti. Když se mu po jeho průpovídkách dostalo upozornění, sepjal ruce a z prstů vytvořil srdíčko, které ukázal sudímu.

Šéf Slunety Tomáš Hrubý slaví.

„Napadlo mě to spontánně a nešlo o nic ironického. Pan Baloun měl jen potřebu říct, abych nereagoval na některé věci. Já proti němu nic nemám, respektuji ho a doufám, že i on mě. Je to jen bouře ve sklenici vody, ať se lidi mají o čem bavit. Navíc rozhodčí to mají strašně těžké, když pískají takový zápas,“ uznal český šampion s Opavou, že vyhrocené derby je pro arbitry diplomová práce.

Svoje vystupování ani pozici blízko ústecké střídačky prý Hrubý měnit nebude. „Jiný nebudu a ani nechci být. Já mám s kluky úplně jiný vztah než většina ostatních manažerů v lize, máme to u nás trošku jinak. Respektuji názory hejtrů, byli, jsou a budou. Teď jsem se pobavil, nějaký fanoušek psal, že si během zápasu moc často natahuji kalhoty. Tak prostě půjdu a koupím si nové, aby měl lehčí spaní,“ pousmál se Hrubý. „Ale teď to zlehčuju. Vnímám, že moje osoba je při zápasech středobod hejtrů, já jim to nezazlívám. Přitom na druhé straně se dějí horší věci, Jakub Houška řval na našeho hráče, že skoro nemohl střílet šestky, to se prostě nedělá.“

V tomhle mikropříběhu se Houška objevil v závěru zápasu. Klukovina ústeckého pivota Johnsona byla za hranou, děčínské legendě natáčející u hřiště videa na sociální sítě se Američan posmíval. Gestem mu naznačoval, že má odstáté uši.

Jakub Houška z děčínského klubu během derby.

„Tohle mi vadilo. Mates (Svoboda) se nechal vyprovokovat, udělal úplnou kravinu a strčil do Johnsona, ale co potom udělal on a nikdo to neviděl, je za hranou. Ať si na Koubu ukazuje, co chce, to je jen vidět, že je totálně bez respektu jako jeho další spoluhráči, kteří po první letošní výhře dělají na naše fanoušky spoustu dalšího. Ale tohle chování malého děcka je horší,“ napsal na svůj Facebook Houška alias Kouba.

Derby v sezoně Říjen: Ústí n. L. - Děčín 88:95 (liga)

Prosinec: Děčín- Ústí n. L. 93:82 (liga)

Leden: Děčín - Ústí n. L. 76:71 (pohár)

Únor: Ústí n. L. – Děčín 93:83 (liga) Další derby je na programu v Děčíně 20. března.

Zveličovat to ovšem stejně jako Hrubý nechce, aby jedna klukovina nepřebila jinak báječné představení. „Nerad bych, aby to kazilo dojem ze zápasu, který byl jinak skvělý. Svátek basketu, na který kouká hodně lidí. Já to v sobě uzavřel a budu si pamatovat jen to, že to byl super basket,“ podotkl Houška.

I Hrubý zdůraznil: „Můžeme se bavit, jestli to neměl nebo měl Johnson udělat. To jsou zrovna věci, že bychom se měli zasmát. Že Houška řve na naše hráče, dobrý, tak řve, zavřeme knihu a jedeme dál. Nehroutil bych se z toho.“

Vyšponované bylo derby i mezi fanoušky rivalů, ukazovali na sebe prostředníčky. Do haly ústecké Slunety se jich vtěsnalo 1 570. „Tím, jak naše týmy hrají dobře, se nabalují další a další lidi do hlediště. Třeba je pak ta kultura jiná. Pro fanoušky je to ventil, někdy za hranou, ale nemůžeme jim to zakazovat. Můžeme jim říct, ať se taky chovají líp, což i děláme, ale zaplaťpánbůh, že chodí na basket. Gesta jsou zbytečná, ale rivalita je asi fakt teď tak velká, že to tak prostě je,“ usoudil Houška.

Napětí zvýšil fakt, že Děčín předtím svého souseda třikrát v sezoně porazil. Až napočtvrté uspěla Sluneta, která je v lize třetí, o stupínek výš než její konkurent. „Jsem rád, že se o basketu v Ústí a v Česku lidé baví. Nedělní derby bylo důkazem, že fanoušci byli absolutně pohlcení zápasem. Atmosféra byla neskutečná, překřičeli jsme i diváky z Děčína, kterým patří obrovský kredit, jak svůj klub podporují,“ smekl Hrubý.

On sám dokonce některé děčínské příznivce zná, v Maroldovce jako hráč kdysi působil: „Třeba kotelník Pepa Bára je se mnou v kontaktu. Během zápasu je absolutní psychouš, ale vůbec mi to nevadí, protože po zápase si plácneme a jdeme dál. On žije basketem pro svůj klub, tak to má být.“

Další příběhy, malé i velké, napíše už páté El Nordico sezony v hale děčínského Armexu ve středu 20. března. A pokud by konečně došlo na vysněné derby i v play off, emoce by násobně vzrostly.