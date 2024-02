Do pauzy s elánem. Basketbalisté pardubické Beksy zdolali Kolín

Hlavně zmíněný americký pivot s lídrem na rozehrávce Vyoralem, jemuž o chlup utekl prestižní triple double (24 bodů, 10 doskoků a 8 asistencí) a dalším dlouhánem Škifičem (15 bodů) ukázali, jak se vyrovnat s absencí klíčové opory: Bekse se sice po nemoci vrátil Šafarčík, ovšem kromě dlouhodobějších marodů Pekárka se Svojanovským jí tentokrát scházel churavějící tahoun Chatman.

„Je zásadní takhle před pauzou mít tým v dobré náladě. Je potřeba si odpočinout a připravit se na nadcházející tréninky — po reprezentační přestávce totiž máme spoustu důležitých zápasů,“ podotkl po triumfu, jímž se v tabulce nadstavbové skupiny A1 šestá Beksa dostala na vyrovnanou zápasovou bilanci 13-13, na webu Kooperativa NBL Vanja Miljkovič, její trenér.

Ten měl přitom z klání v Kolíně, jenž před konfrontací s Pardubicemi padl sedmkrát z osmi utkání, docela „vítr“. „Výsledky to možná úplně dobře neukazují, ale zápasu jsem se bál, protože dva naši hráči byli nemocní... Ale stejně se rozhodli přijet,“ cenil si kouč, jehož mančaft uspěl po třech porážkách.

Také Kolínu chyběli někteří borci. Projevilo se to po poločasové přestávce, kdy pro něj ještě vcelku snesitelný rozdíl ve skóre neřešitelně narostl. Beksa byla v součtu lepší prakticky ve všem — dominovala za dva body, trefila víc jak dvakrát tolik trojek co domácí, měla mnohem produktivnější lavičku a jasně je pod obroučkami přeskákala.

„Pardubice vyhrály zaslouženě. Co hrajeme poslední měsíc, to je bohužel naše realita. Děláme nejvíc, co můžeme, ale na soupeře z A1 to nestačí,“ posteskl si Predrag Benaček, šéf střídačky Kolína.

Beksa se v lize znovu ukáže až 28. února, kdy v hale na Dašické od 17.30 vyzve ústeckou Slunetu.