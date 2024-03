Za Ústí skórovali jen Američané, strhla se hysterie. Šéf klubu z kritiky šílí

„Jsem vytočený. Vlna kritiky je neoprávněná, budu chránit náš klub,“ rozčílil se ústecký generální manažer.

Třeba když o statistické perličce informoval specializovaný server CrunchTime, objevily se pod příspěvkem komentáře „Chce se mi blejt“, „Hodně smutný pohled na bodový příděl českých hráčů“, „Výsměch ústeckému basketbalu“ nebo „Tak to je národní…“

Američané v ústeckém dresu tvrdili muziku: Nichols 25 bodů, Rowan 23, Autrey 19, Martin 13, Johnson 10. Dohromady 90. Čeští hráči ani ťuk, ale čas dostali. Johan Haiblík nejvíc z tuzemských dlouhánů, na palubovce pobyl bez sekundy 21 minut.

„Haiblík je úkolový hráč, obránce. U něj body nehrají roli. Karlovský měl slabší chvilku, Nábělek nedal otevřené střely, ale hrál přes obtíže. Neměli jsme zraněného kapitána Pecku, který je naším základním stavebním kamenem, a nemocného Žiklu,“ upozornil Hrubý. „Sešlo se víc věcí a vyšlo z toho, že skórovali jen cizinci, asi poprvé v naší lize. Ale nastoupili i mladí Gabriel s Krupkou, aby nasáli atmosféru.“

Ohlasy po zápase Martin Bašta (asistent USK Praha): „Ve druhém poločase už soupeř naplno ukázal kvalitu, kterou má v zahraničních hráčích. Ti dali všechny body svého týmu.“ Jan Šotnar (trenér Slunety Ústí): „My jsme ukázali více zkušeností. Posunuli jsme se tím na druhé místo, což je pro nás pět kol před koncem nadstavby senzace. Budeme bojovat, abychom se tam co nejdéle udrželi.“ Petr Krupka (křídlo Slunety Ústí): „Bojovali jsme zejména v obraně, na kterou jsme se zaměřili už před zápasem. Byl to super basket, děkuji spoluhráčům za skvělý výkon, zejména svým americkým spoluhráčům.“ Zdroj: NBL

Hrubý odmítá hrubé výtky ze sociálních sítí. „Stoprocentně stojím za trenérem Šotnarem, neudělal jedinou chybu. To se má svléknout Šotnar? Já se mám svléknout? Jen abychom dali dva body, že jsme Češi, a někdo byl spokojený? Takhle to nejde!“ zuřil impulsivní funkcionář.

Podle něj se diskuse ohledně cizinců v NBL ubírá špatným směrem. „A klima kolem českých hráčů by se mělo jednou pro vždy vyřešit,“ bouchl do stolu. „Respektuji, že tohle téma polarizuje společnost. Jenže za fakt, že nejsou čeští hráči, primárně nemůže nejvyšší basketbalová soutěž. My jen reagujeme na to, jaký je trh s hráči.“

Ani ze strany USK nikdo neskuhral, že domácí tým porazili Američané. Mimochodem, pražský klub ty své od zápasu s Děčínem nevyužívá a chystá k tomu prohlášení s ohledem na závěr sezony.

„Zápas s Ústím byl originální, šlo o souboj USK proti USA,“ pousmál se Petr Jachan, generální manažer vysokoškoláků. A svého ústeckého protějšku se zastal: „Přestože bych měl bojovat za české hráče, které vychovávám celý život, musím respektovat, že ti zahraniční dělají v tuto chvíli kvalitu soutěže. Zrovna na ústecké Autreyho a Nicholse se dá dívat, i Rowen byl proti nám vynikající. Bohužel si nejsem jistý, že máme dostatek českých hráčů, kteří by kvalitu ligy zvýšili. Prostě nejsou.“

I Hrubý opakovaně tvrdí, že českých hráčů je minimum a navíc patří mezi dražší, zato Američané jsou k mání za přijatelnější cenovku. V NBL platí kvóta pěti cizinců na tým. „Nejsem pro její navýšení, ale rozhodně jsem proti jejímu snížení. Kdyby ano, nestane se zázrak, že bude najednou hrát víc Čechů. Jen se trh pokřiví. Okamžitý efekt nebude žádný.“

Pokud se má situace ohledně odchovanců z tuzemských hal zlepšit, podle Hrubého si to vyžádá delší časový horizont. „Týmy se na to budou muset připravit. A odspoda, to není o NBL. Pořád poslouchám, jak Češi nedostávají šanci, ale je potřeba se podívat, kolik jich je a jakou mají výkonnost,“ apeloval.

Zahraniční importy českou soutěž zkrášlují, což zase láká fanoušky, i díky americkým basketbalovým kouzelníkům se plní haly.

Američané v ústeckých službách – Lamb Autrey

Ty Nichols Kristopher Martin Delvon Johnson Maverick Rowan

„Podívejte na fotbal, na jiné sporty. Dnes je multikulturní doba. A tady se rozjíždí, že český hráč začíná být nedotknutelný. My za chvíli budeme muset platit hráče, který umí jen levý dvojtakt, jinak bude nepoužitelný. Budeme ho prosit, jen ať je Čech v kádru. Vždyť to je skoro rasismus naruby!“ hřímal Hrubý. „Máme plnou halu a chceme našim skvělým divákům nabízet dobrý basket, který je baví. Ohrazuji se, že dáváme přednost Američanům před Čechy. My pouze reagujeme na trh. Já budu první, kdo upřednostní českého kluka před cizincem, ale já tu možnost nemám,“ zopakoval.

Obvykle kritika na sociálních sítích nechává Hrubého v klidu, často jde proti proudu a jeho názory jsou kontroverzní. Nyní však vybuchl. „Hejtři vůbec tu problematiku neznají, chtějí být jen důležití za klávesnicí. Vyzývám ty chytrolíny, ať přidají ruku k dílu a doloží nám ty české hráče,“ zvolal šéf Slunety. „Pokud jsme pět kol před koncem druzí, musíme koukat na tohle a ne na to, že budeme náš klub dehonestovat, protože za něj skórovalo pět cizinců.“

V neděli Ústí nad Labem hostí ve šlágru vedoucí Nymburk, který v posledním ligovém vystoupení s Opavou nasadil do hry čtyři Američany a jednoho Slováka.