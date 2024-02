Walton: Nichols MVP ligy? Jsme vyrovnaní. Donutím ho, aby si to vydřel

„Ústí se teď daří o něco líp a Ty (Nichols) je top skórer ligy, já ovšem říkám, že jsme vyrovnaní. Porazili jsme je dvakrát v základní části a i já jsem nahoře v řadě kategorií. Pokud to nakonec získá on, nebudu naštvaný, je pořád jako můj malý brácha, ale donutím ho si to vydřít,“ vzkazoval svému bývalému spoluhráči Walton v rozhovoru pro web cz.basketball.

Bodově za Nicholsem zaostává, dosahuje v průměru 15,7 bodu, zato však Walton letos už sedmkrát zapsal double-double a v říjnovém derby s Ústím dokonce mimořádně ceněný triple-double. Naposledy pomohl 27 body, sedmi asistencemi, čtyřmi zisky a klíčovou trojkou v samém závěru k výhře Děčína na půdě mistrovské Opavy.

Ty Nichols (vlevo) z Ústí nad Labem se tlačí kolem Davida Collinse z Nymburka.

„To byla vážně velká střela. Já se cítil dobře, ale i tak jsem tu trojku střílet nechtěl. Jenže domácí mi ji dali a já věřil, že uspěju, přál jsem si, aby slavili i spoluhráči, protože mnozí v Opavě ještě s Děčínem nevyhráli, třeba Matěj Svoboda. My o tom pořád mluvili, že se nám tam nedaří, takže tohle byla velká věc,“ radoval se Walton.

I letos měl Armex s mistrem zatím tristní bilanci, prohrál s ním všechny tři vzájemné bitvy. Teď to vyšlo i proto, že Walton ustál atmosféru v hale a udržel nervy na uzdě, což neplatilo třeba pro první ligový zápas této sezony v Opavě ani finále Federálního poháru, obě zmiňované bitvy pro mozek Válečníků skončily předčasně.

„Radši jsem teď měl celý zápas v puse žvýkačku. Normálně nežvýkám, protože rád hodně mluvím, nejen na soupeře, ale hlavně na spoluhráče. Tentokrát jsem se ale rozhodl moc nemluvit a soustředit se jen na sebe a svůj tým,“ usmíval se Walton.

Nebýt velké výhry v Opavě, na čtvrtý Děčín by se už v ligové tabulce dotáhlo páté Brno. „Každý zápas je teď vyhratelný i prohratelný, tabulka je tak vyrovnaná! My musíme proto být soustředění každou vteřinu utkání. Momentálně to za Nymburkem a Opavou máme v rukou jak my, tak Ústí i Brno,“ upozorňuje děčínský rozehrávač, že bitva o co nejlepší pozici pro play off je stále otevřená.

Válečníci jsou ve hře i o pohárovou trofej, nedávno vyřadili arcirivala Ústí a postoupili do Final 8. „Je to důležité pro klub i celé město. Byl to hodně emocionální moment, navíc další derby, což vždy pro fanoušky i město znamená moc, někdy i víc než pro hráče,“ vzpomněl Walton na další velké vítězství Válečníků.

Final 8 Česko-slovenského poháru se odehraje už příští týden v pražské hale Královka a Děčín v něm bude obhajovat triumf z loňska. Ještě předtím se dnes v 18 hodin v ligové nadstavbové skupině A1 utká s Kolínem a v neděli ho čeká další derby v Ústí.