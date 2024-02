Neoblíbený Grepl? Nevíte, o čem mluvíte, bič je potřeba, vzkazuje kapitán Děčína

„Ti hráči, co řekli, že by pod ním hrát nechtěli, by si to nejdřív měli vyzkoušet, aby věděli, o čem mluví,“ vzkazuje Pomikálek, jehož Grepl vede už od roku 2019. „Udělal by cokoliv pro výhru. Jeho touha po vítězství je ohromná a tu energii se snaží dodat i nám. A že někdo vidí, jak tady nadává, běhá po lajně, řve na nás? Potřebujeme to, na nás se musí s bičem!“

Trenérův emotivní styl koučinku mu nevadí. „Vůbec ne! Nás starších je tu jen pár a mladí kluci to potřebují. Pohodlnost mladších hráčů bohužel nějaká je a Tomáš (Grepl) jim to nedovolí. Bojí se přijít nepřipravení, dávají si sakra pozor, aby byli ready pořád. To je pro mladé mnohem lepší, než když tady bude někdo chodit s cukrem a říkat jim, jak jsou skvělí,“ myslí si dvoumetrový vůdce Válečníků.

Některým hráčům to ale samozřejmě vonět nemusí. „Trenér má kouzlo v tom, že vůbec neřeší, co si o něm kdo myslí. Umí si říct své a udělá vše, aby tým šlapal na 100 procent,“ oceňuje trojnásobný mistr s Nymburkem.

Děčínský trenér Tomáš Grepl.

S Děčínem teď zažívá dobré období, přes arcirivala Ústí se Armex prodral do pohárového Final 8, v ligové nadstavbové skupině A1 vyhrál poslední dva zápasy; na půdě mistrovské Opavy 85:81 a doma s Kolínem 92:84.

„Doufejme, že to má stoupající tendenci. Vyhrát na půdě mistra bereme jako úspěch, mohli jsme si po delší době užít veselejší cestu z Opavy. S Kolínem rozhodla druhá půle, hodně mám pomohly trojky. Jen jsme si to zbytečně zdramatizovali, když odskočíme o 20 bodů, máme už soupeře úplně zaříznout, ne povolit a nechat ho, aby se zase chytil,“ mrzí ho výpadek, který zdramatizoval koncovku středeční bitvy s Kolínem.

Válečníci to ale ustáli a v ligové tabulce jsou čtvrtí, jednu výhru za Ústím, které má však ještě zápas k dobru. Další derby, na které dojde v neděli ve Sportcentru Sluneta, bude mít zase grády. „Znovu to bude velká bitva, zase budou rozhodovat detaily,“ očekává Pomikálek. Jednoznačným králem severu je v této sezoně zatím Děčín, vyhrál obě ligové bitvy i pohárovou.

Tomáš Pomikálek (vlevo) z Děčína a Zdravko Boškovič z Kolína na doskoku

„Možná někde vzadu už z toho má Ústí trochu komplex, ale zase si nemyslím, že si to Ty (Nichols) a další hráči nějak extra berou. Je to pro ně nový zápas, čistý list. Myslím, že na nás budou velice dobře připravení, asi do nás zajedou víc než jindy, abychom měli pocit, že jsme u nich na palubovce,“ tuší bitvu na krev děčínský lídr. Do play off chtějí Válečníci z co nejlepší pozice. „Vždy je lepší koukat nahoru než dolů, může se to ještě hodně zamotat, ty odskoky tam nejsou zase tak velké. S Ústím si teď zahrajeme docela důležitý zápas o třetí místo, pak uvidíme, co přijde dál.“

Pro Děčín určitě první vrchol sezony, od středy do pátku bude v pražské hale Královka bojovat o triumf ve Final 8 Česko-slovenského poháru. „Sice jsme obhájci trofeje z loňska, ale tohle je trochu jiná soutěž, tři zápasy ve třech dnech, bude to náročné i po fyzické stránce. Důležité bude, aby nedošlo k nějakému hloupému zranění, přece jen budeme potřebovat trochu širší rotaci. Na druhou stranu, pak je repre pauza, takže bude čas na regeneraci a zahojení bolístek.“

Los určil, že čtvrtfinálovým soupeřem Válečníků ve Final 8 bude Komárno. „Se slovenskými týmy jsme se utkali před sezonou a viděli jsme, že s námi dokázaly hrát, takže na neutrální půdě to může být pořádná bitva,“ varuje 34letý křídelník. Na favorizovaný Nymburk by Válečníci narazili až v případném finále.

„Ale první zápas máme Komárno, až pak můžeme myslet na dalšího soupeře. Nejde spoléhat na to, že máme super los, protože Nymburk můžeme potkat až ve finále. „ Pokud by ale na tento souboj přece došlo, obhajoba pohárového triumfu by pro Válečníky nemusela být sci-fi, s Nymburkem mají letos bilanci 1:1.