Brno vymeteno, jak to jen šlo. V semifinále může dojít na severočeské derby

„V Brně hráči odvedli dva naprosto skvělé výkony,“ smekl v ČT Sport trenér děčínských vicemistrů Tomáš Grepl. Válečníci bez potrestaných tahounů A. J. Waltona a po brněnském podnětu i Filipa Kroutila zvládli sobotní mač 91:78, nedělní už s nimi 94:81 a bez jediného zaváhání postoupili.

„Co se stalo, patří k play off. Všechno byl podle pravidel, nemůžeme říct nic proti,“ nestěžoval si Grepl. „My se naprosto brutálně semkli, do třetího zápasu nám to pomohlo. Hráči, co nedostávali tolik minut, se rolí na perimetru zhostili velmi dobře. Po Brno to nebylo snadné, najednou taky muselo. Když jelo k nám, k finalistovi NBL, jen mohlo.“

V Maroldovce ho Válečníci zlomili vždy v koncovkách. „Což soupeře sráží dolů, my jsme na tom po domácích zápasech byli mentálně lépe,“ cítil děčínský kanonýr Matěj Svoboda, který v průměru Brnu nasázel 20 bodů. „A když jsme přišli o dva hráče, zdravě nás to nasr... Poradili jsme si s tím velmi dobře. Upravili jsme taktiku, nebyli jsme v této situaci poprvé,“ připomněl loňské finále s Opavou a ztrátu zraněných Waltona s Pomikálkem.

Brněnský lídr Viktor Půlpán klopil oči: „Děčín chtěl víc, fifty fifty balony měl on. Stálo nás hrozných sil pokaždé se vracet do zápasu.“

Grepl poražené konejšil. „Hlavně u nás hráli fantasticky. Mají mladý tým, my těžili z větších zkušeností a loňského tažení v play off.“

Sluneta v Pardubicích nejprve rupla 72:78, v neděli už kralovala 95:80, vede 3:1 a ve středu zkusí čtvrtfinále ukončit.

„V neděli jsme hráli zodpovědněji a s obrovskou energií, utkání jsme zvládli takticky i mentálně výborně. Ve středu neexistuje nic jiného než vyhrát dominantně, doma jsme pět měsíců neprohráli, chceme být hladoví,“ hlásí ústecký kouč Jan Šotnar. Kdyby jeho tým postoupil a zároveň Opava vypadla s Ostravou (stav je 1:1), v semifinále by došlo na severočeské derby.