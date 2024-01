Obhájce Děčín je ve Final 8. Nejhorší rozhodčí, co jsem zažil! soptil Nichols

„Na turnaj se těšíme, z loňska na něj máme skvělé zážitky a pokusíme se tam předvést ještě lepší výkon než proti Ústí nad Labem,“ řekl děčínský trenér Tomáš Grepl.

O vítězi Federálního poháru, který se hraje u příležitosti oslav 100 let československého basketbalu, se rozhodne mezi čtyřmi českými a čtyřmi slovenskými týmy od 14. do 16. února v pražské hale Královka.

Ústecká Sluneta si ve druhé čtvrtině vyšponovaného zápasu v Děčíně vytvořila dvanáctibodový náskok, jenže bleskově o něj po velkém tlaku domácích v burácející Maroldovce přišla. A pak to bylo jako vždy drama se vším všudy. Domácí rozhodli v koncovce i díky 28 bodům reprezentanta Matěje Svobody, zato hostující tahoun Ty Nichols, autor 21 bodů, v závěru míjel.

„Kredit patří rozhodčím, protože dneska jsme hráli pět proti osmi,“ povídal kysele ústecký rozehrávač Nichols, který ještě loni válel za Děčín. „Měl jsem pocit, že to byl nejhorší výkon rozhodčích, jaký jsem kdy já osobně zažil. Na jedné straně nepísknou faul a pak dají tři trestné hody za faul na půlce. V tu chvíli pro mě zápas skončil. Hráli jsme, co jsme chtěli.“

Účastníci Final 8 České týmy: Nymburk, Děčín, Olomoucko a Brno nebo USK Praha (hrají ve čtvrtek). Slovenské týmy: Levice, Handlová, Komárno a Svit.

Děčín, jehož kabinou se prohnala v posledních týdnech viróza, tradičně vedle Svobody velebil i A. J. Waltona, který si zapsal triple – double, tedy 11 bodů, 10 asistencí, 10 doskoků.

„My teď nemáme úplně dobrou formu, ať zdravotní, nebo herní. Do zápasu jsme šli se třemi porážkami v řadě, kdy jsme v průměru nastříleli 75 bodů. V prvním poločase jsme byli 15 minut tragičtí v útoku. A když nám nejde útok, musím o to víc tlačit na obranu. Ta dnes hlavně ve druhém poločase rozhodla, byli jsme schopní nutit Autreyho s Nicholsem do těžkých střel,“ shrnul Grepl.

A vychválil Svobodu: „Matěj dostal předběžnou pozvánku do národního týmu, trošku ho to nakoplo. Jsem rád, že v útoku pomáhá, ostatní co se týče potence teď na tom nejsou moc dobře.“

Ústí je sice v ligové tabulce třetí, o příčku nad konkurentem z Polabí, jenže derby téměř pravidelně ztrácí. Z posledních sedmi vyhrálo jediné a v děčínském Armex Sportcentru vyhrálo naposledy před třemi lety.

Děčínský trenér Tomáš Grepl.

„Přijeli jsme s dobrým plánem, slušnou energií i dobrým nastavením hlavy. V polovině druhé čtvrtiny jsme předváděli jeden z nejlepších basketbalů, jaký jsme tady hráli, ale pak jsme na pár minut ztratili disciplínu, což se proti takovému soupeři nevyplácí,“ konstatoval trenér hostů Jan Šotnar. „Porážka mě mrzí, výkon špatný nebyl a chybělo nám málo k vítězství. Bohužel jsme v některých momentech nedokázali eliminovat bojovnost a fyzičnost Válečníků.“

Olomoucko, které je v lize předposlední, paralyzovalo favorizované Pardubice v koncovce. V poslední minutě rozhodly dva trestné hody a smeč Amina Adamua, který nasázel 23 bodů. O jeden víc si zapsal jeho spoluhráč Jase Christoff Townsend.

„Naším zásadním problémem byla energie,“ litoval pardubický kouč Vanja Miljkovič. Jeho olomoucký protějšek Andrew Hipsher tvrdil: „Nemáme úplně jednoduchou sezonu, trápí nás zranění, dnes se to klukům konečně vrátilo. V útoku jsme celkem talentovaný tým, a pokud nemáme ztráty, což jsme dnes neměli, tak nám to nahrává.“