Že jsem neoblíbený? Blázen jako já by hráče dost naučil, říká trenér Grepl

„Na federální turnaj Final 8 se těšíme, protože z loňska máme skvělé zážitky,“ sní Grepl a spol. dál o obhajobě trofeje, kterou Válečníci získali poprvé v klubové historii.

Los Final 8 poháru Čtvrtfinále 14. února

A1 Nymburk - Svit 11.00

A2 Děčín - Komárno 14.00

A3 USK Praha - Handlová 17.00

A4 Olomoucko - Levice 20.00 Semifinále 15. února

vítěz A1 - vítěz A3 17.00

vítěz A2 - vítěz A4 20.00 Finále 16. února 19.00

Skoro třetina hlasujících ligových hráčů v anketě portálu CrunchTime uvedla vás jako trenéra, pod nímž by hrát nechtěli. Co vy na to?

Já tyhle věci dlouhodobě nesleduji, mě to nezajímá. Ale volala mi o tom manželka, když to večer vyšlo, že jsem zase někde uspěl. Ve výborné anketě. Tak to je.

Ovšem jste úspěšný a desetina hráčů by vás za trenéra brala. Proč převažují ti druzí?

Když hráči nechtějí hrát pod trenérem, který je na hřišti svým způsobem v uvozovkách blázen, z mého pohledu je to pro ně škoda. Myslím, že bych je dokázal plno věcí naučit.

Nedávno jste však na střídačce chyběl kvůli nemoci. Co se stalo?

My si teď dva a půl měsíce předáváme nějaký virus. Postupně jsme si všichni vyzkoušeli, jaké to je odpadnout. Takže naše výkonnost, která byla velmi slušná v prosinci a na začátku ledna, šla úplně do kytek, slušně řečeno. A my se musíme odrážet od obrany, když to nejde Šturanovičovi nebo Pomikálkovi, protože si přecházejí zranění, nemoci. To stejné Machač, Mach. Všichni jsou po antibiotikách, ať kratších, nebo delších. Když budeme bránit, můžeme hrát i s naší slabou produkcí v útoku.

Co za nemoc u vás řádí?

Prý nějaká kombinace chřipky a covidu, pořád se nám to v kabině střídá. Já osobně na to doplatil. Trošku jsem to zlehčoval, že se promořujeme, a pak mě to sejmulo taky. Musím dát hráčům obrovský kredit, jak se s tím rvou. A chodí. Sice to na sebe navzájem prskáme neustále dál, ale snažíme se vždycky zvednout, jít bojovat a hrát za Děčín.

Vy jste dokonce ztratil hlas.

Pět dní jsem vůbec nemohl mluvit. Vyžral jsem si to. A bez hlasu to nejde. Musím si to hlídat víc.

Jaké je, když nemůže bouřlivák Tomáš Grepl mluvit?

To je velká legrace. Není vůbec o co stát. Když si vezmu, že jsem po Predragu Benáčkovi a Petru Czudkovi třetí nejstarší trenér v KNBL, měl bych se už taky trošku klidnit.

Tým proti Opavě za vás vedl Robert Landa. Jak jste utkání na dálku prožíval?

Ono to má dva pohledy. První, že je špatně, že jsem tu nebyl. My zrovna v Kolíně nehráli vůbec dobře, bez energie, já byl načatý, neměl jsem tam vůbec být. To byla moje velká chyba. Na druhou stranu pro mě byl pohled zvenku dobrý. S Opavou šlo o první zápas, který jsem viděl mimo postranní čáru. Ukázalo mi to tolik věcí, na kterých potřebujeme postupně strategicky pracovat, že můžeme být ještě lepší než teď. Děkuju Robertovi, že to vzal, protože to není vůbec snadné. Ale on je prostě srdcař a udělá všechno, co je pro klub potřeba.

Děčínský trenér Tomáš Grepl při oddechovém času.

Byl jste u televize klidnější?

Já musel být, nic jiného mi nezbývalo. Prostě už jsem starý. Sice jsem neměl vysokou horečku, jen dva dny lehce zvýšenou teplotu, ale všechny ostatní věci na mě sedly. Bylo mi brutálně šoufl.

Náladu vám zvedl třetí triumf nad Ústím v sezoně. Má z vás soused už nějaký komplex?

Nemyslím si, derby rozhodují maličkosti. Vždyť Ústí se dostalo do dvanáctibodového trháku, ale my i s naší obrovskou útočnou impotencí do poločasu dokázali srovnat. Ale nejsou z nás frustrovaní. Já sám zažil, že když Ústí trénoval Tonda Pištěcký, v sezoně jsme s nimi prohráli snad šest zápasů včetně přípravy a Alpe Adria Cupu. My do každého zápasu jdeme s naprosto čistou hlavou a statistiky neřešíme. Teď je potřeba postup trochu vstřebat a ve Final 8 předvést ještě lepší výkon.