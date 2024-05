Tato úspěšná sezona nesmí být výstřel do tmy, říká ostravský Svoboda

„Asi jsme si už po dvou zápasech v Nymburce uvědomili, jaké to bude, a hlavně jsme se chtěli připravit na sérii o třetí místo, naladit se na ni,“ řekl ostravský křídelník Michal Svoboda, který v úvodních dvou duelech chyběl kvůli nemoci.

V domácích odvetách se na hřiště vrátil, jenže Ostravským odpadly další opory – Jarrid Rhodes a Rashad Madden.

Bez těch dvou hráčů jste už Nymburku konkurovat nemohli?

Už jsme všichni věděli, jak to dopadne. Nebudeme si nic nalhávat.

Ani jedno semifinálové utkání se vám nepodařilo dotáhnout k nějakému vyrovnanému závěru.

To je smutné a dává to špatný pohled na náš postup ze čtvrtfinále, na ten supervýsledek s Opavou. Každý si asi bude pamatovat semifinálovou prohru 0:4. Ale nemůžeme se tím ubíjet. Přece jen to je Nymburk. Musíme se vynasnažit zakončit sezonu pozitivně a pokusit se získat medaili.

Michal Svoboda (vpravo) z Ostravy nahrává pod koš před nymburským Nakyem Sandersem.

Chyběly vám síly hlavně fyzické, nebo i ty mentální?

S Opavou jsme odehráli šestizápasovou sérii a v každém zápase jsme se s nimi prali až do koncovky. Nymburští si poradili s Olomouckem 4:0, měli více času na odpočinek a také jejich rotace je o něco širší než naše.

Nedolehlo na vaše mužstvo uspokojení po tom, co jste vyřadili Opavu?

Nemyslím si. Spíše se dostavila trochu únava, ale všichni jsme věděli, že to bude těžké. Nic jsme nepodcenili, ale rozhodovaly i zkušenosti. Nymburk hraje semifinále každý rok, náš klub v něm byl po jedenácti letech, pro hodně kluků byl postup do play off premiérou.

Dokážete se zvednout před soubojem o bronz, který začne 20. května?

Jo, máme docela dost času si odpočinout a nabrat co nejvíce sil.

Čekat vás bude horší z dvojice Ústí nad Labem – Děčín. Ale asi je jedno, s kým budete hrát...

Je to prašť jako uhoď. Ať dostaneme kohokoliv z nich, bude to nesmírně těžké. Bude to fyzicky náročný basket.

Bez ohledu na to, jak série o třetí místo dopadne, je tato sezona pro NH Ostrava nadmíru vydařená. Souhlasíte?

Asi jsme překvapili úplně všechny po tom začátku, kdy jsme dlouho byli na spodních příčkách ligy. Musíme tak pokračovat i v dalších sezonách, aby letošek nebyl jen výstřel do tmy, že jsme udělali jeden výsledek a po něm přijde zase útlum. Musíme stabilně hrát alespoň play off.