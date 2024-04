Ostravští se naučili hrát koncovky, srazili mistra a věří si i na Nymburk

Měla to být jednoznačná záležitost. Basketbalisté Opavy byli ve čtvrtfinále národní ligy s NH Ostrava jasnými favority.

A výsledek?

Obhájci titulu letos o medaile hrát nebudou. Šestý duel v Ostravě prohráli 85:86 a sérii ztratili 2:4 na zápasy. „Byla to reklama na basketbal. A skvělá byla atmosféra, kterou vytvořili příznivci obou mužstev,“ pochvaloval si ostravský trenér Adam Choleva.

„Ostravští se na nás skvěle připravili, byli výborní a jdou dál,“ ocenil protivníka trenér Opavy Petr Czudek. „Naše zklamání je velké i proto, že máme skvělé fanoušky a ti by si zasloužili další boje v play off. Sérii jsme nezvládli.“

Kouč očekával, že Ostravané v šestém utkání vsadí všechno na jednu kartu. „Podle toho i vletěli do zápasu. Vytvořili si náskok, který je uklidnil. My jsme se bohužel zalekli,“ upozornil Czudek, že první čtvrtinu ztratili 20:34. „Trápili jsme se, netrefili jsme sestavu.“

Opavané celý zápas dotahovali náskok domácích.

Trenér Czudek připustil, že někteří hráči utkání nezvládli psychicky. „Pokud se z toho poučí, zvládnou další překážky, pokud ne, budou na úrovni, na jaké jsou. Nemohu ale klukům upřít bojovnost. Dřeli jsme, hráči odpadali. Jsem na svůj tým hrdý,“ vyprávěl Czudek.

O vývoji celé série hodně napovědělo druhé střetnutí v Opavě, které NH Ostrava vyhrála 84:82 a srovnala stav zápasů na 1:1.

Elyjah Williams (vlevo) a Rashad Madden z Ostravy se povzbuzují.

Ostatně Ostravští zvládli koncovky všech čtyř vítězných zápasů. V tom čtvrtém (100:93) je poslal do prodloužení Michal Svoboda trojkou tři vteřiny před koncem základní hrací doby. Předchozí den doma vyhráli 77:70 rovněž díky skvělému závěru.

„Průběh sezony nás dotlačil k tomu, že jsme zjistili, kde byly naše bolístky, co nám nesedělo, čím jsme prohrávali. Teď jsme si na to dávali pozor, byť ne vždy to vyšlo. Ale čtyři koncovky jsme udrželi, a to je důležité,“ uvedl Choleva.

Co museli změnit?

„Problémy nám dělala nerozvážnost v útoku, kdy jsme si chtěli zbrkle vytvořit nějakou otevřenou střelu, ale ztratili balon, anebo, když jsme doskočili míč, moc brzo jsme chtěli založit útok křižnou přihrávkou nebo driblinkem a také to nevyšlo,“ odpověděl Choleva. „Teď jsme si víc vážili míče v koncovce a snažili se hrát až na poslední možnou střelu. To nám docela vyšlo. A také jsme si více chodili pro fauly, více se tlačili pod koš.“

Ostravští se přitom v základní části pohybovali na hraně baráže, posledního místa. Zvedly je mimo jiné změny v týmu, kdy odešli Chase Jeter a Elijah Weaver a nahradili je Rashad Madden, Benjamin Stevens, Jarrid Rhodes a také David Škranc.

„Tým není špatný, a nebyl, ale chyběly nám některé kousky jako Michal Svoboda, který byl ze začátku zraněný. Je to jeden z našich nejúdernějších hráčů a platný je i na obranné polovině,“ řekl Choleva. „Chyběly nám zkušenosti Maddena v koncovkách. Mužstvo si sedlo. K tomu Dominik Heinzl předvádí neuvěřitelnou koncovku sezony, ohromně se zvedl a totéž se dá říct o polovině mančaftu.“

Ostravští fanoušci povzbuzují své hráče.

Trenéra Cholevu mrzí, že se tým každý rok obměňuje, že se ho nedaří udržet, aby společně pokračoval v nastavené práci.

„Teď ale mohu říct, že jsme se domluvili se všemi českými hráči i s Matejem Majerčákem na pokračování. To je první důležitý krok do budoucna a k tomu uvidíme, jak to dopadne s cizinci,“ uvedl Adam Choleva.

Naproti tomu Petr Czudek hovořil také o tom, že vyřazení bere jako obrovskou zkušenost i jako dar.

„Byla to naše první sezona po titulu,“ upozornil. „Čekal jsem větší krizi po základní části, ale druhé místo jsme udrželi. Teď jsme však nezvládli derby ve čtvrtfinále. Je to pro nás poučné.“

Připomněl, že naproti tomu minulou sezonu, která se nevyvíjela vůbec dobře a v níž šli do předkola play off, proměnili ve skvělou. „I takový dokáže být sport. Nyní nám nezbývá nám nic jiného, než se připravit na další sezonu,“ dodal Petr Czudek.

NH Ostrava se v semifinále opět na čtyři výhry utká s Nymburkem. V jeho hale série začne 5. a 6. května od 15.00 a 19.00, v Ostravě se týmy utkají 9. a 10. května od 18.00 a 17.30.

„Když jsme dokázali vyhrát s Opavou, tak proč ne s Nymburkem?“ burcuje svoje mužstvo Adam Choleva.