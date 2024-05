V Opavě končí dvojice pivotů, loučí se basketbalisté Gniadek a Pecháček

Basketbalisté Opavy půjdou do příští sezony už bez pivotů Martina Gniadka a Adama Pecháčka. Loňský ligový mistr, který v této sezoně vypadl překvapivě ve čtvrtfinále play off s Ostravou, to uvedl na sociálních sítích.