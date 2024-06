Byla to velká aféra, a ještě k tomu před volbami do Evropského parlamentu – papírek od kokainu na záchodě Poslanecké sněmovny. Politici se za to vzájemně obviňovali, obhajovali – a co výrok, to perla. Ty blbiny nemá smysl dále rozebírat. Položme raději otázku legendárního Oty Černého: „Co na to občan?“

Z různých dalších rozhovorů a analýz vyplývá, že s užíváním drog ve Sněmovně asi nic dělat nejde. Ale občan si říká, že by to šlo.