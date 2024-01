Kterak Zbránkovi zmizelo oko a Gordon musel ze hry. Řízný pohár v Opavě

„Byl to hodně emoční zápas z obou stran. Mělo to playoffový náboj,“ řekl opavský trenér Petr Czudek. „Bylo to hodně vypjaté, ale v Opavě to tak je vždycky,“ prohlásil nymburský kapitán Martin Kříž. „Nemám to přesně spočítané, ale sedm technických chyb, dva úmyslné fauly a vyloučení je docela dost na jeden zápas.“

Halu rozbouřila 13. minuta. Sudí pískli faul Filipu Zbránkovi, načež si Petr Czudek vyžádal trenérskou výzvu. Zatímco rozhodčí zkoumali video, Zbránkovi mizelo pravé oko pod boulí po tom, co ho loktem trefil Ty Gordon. Sudí následně potrestali i nymburského rozehrávače. Filip Zbránek má zlomenou lícní kost...

„Je mi ho líto. Vrátí se po jedné zlomenině a okamžitě má další,“ připomněl trenér nedávno vyléčenou zraněnou ruku křídelníka.

Při dalším útoku Gordona fauloval Slavík. A nymburský hráč na opavského vystartoval. Rozhodčí mu po úmyslném faulu odpískali technickou chybu a vyloučili ho. „Asi bychom měli takové situace zvládat lépe, ale jsem rád, že jsme utkání zvládli i bez něj, protože od třinácté minuty jsme hráli jen s jedním rozehrávačem,“ uvedl Martin Kříž.

To Opavští při zranění Jakuba Šiřiny měli v sestavě jednoho rozehrávače od začátku – Radovana Kouřila.

Radovan Kouřil (vlevo) z Opavy se dere kolem Martina Kříže z Nymburka.

„Nymburk přijel koncentrovaný v plné palbě, vrátil se mu i Svejcar, který rozšířil jejich kádr o dalšího reprezentanta,“ uvedl trenér Czudek.

„Jsem rád, že jsme se vrátili do utkání a i kvůli fanouškům utkání zdramatizovali, ale na konci nám nezbyly síly. Bylo to o tom, jak se odrazí balon, jestli proměníme střely, ale to se povedlo soupeři.“ Opavští dvěma trojkami Farského a jednou Slavíka ve 30. minutě srovnali na 67:67. Po Gniadkově koši v úvodu čtvrté čtvrtiny vedli. Leč obrat nedokonali.

„Dostali jsme se z minus patnácti bodů do vedení, ale v závěru jsme nedali dvě otevřené trojky, za což nás oni svými dvěma tříbodovými koši potrestali. Tam byl ten rozdíl,“ povzdechl si Radovan Kouřil.

Federální pohár vyvrcholí za účasti nejlepších čtyř českých a slovenských týmů v půlce února v Praze.