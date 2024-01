Zbránek po další zlomenině: Fyzická bolest není tak strašná, horší je psychická

Sotva se křídelník opavských basketbalistů vylíže z jednoho zranění, přijde další...

Už to vypadalo, že vše bude v pořádku, když se 3. ledna po pauze trvající 44 dnů vrátil do národní ligy a nastoupil proti Nymburku. Odehrál čtyři utkání, než v neděli v souboji s nymburským protivníkem o účast ve finálovém turnaji Federálního poháru ve 13. minutě opět odstoupil.

Opavští po prohře 80:88 přišli o postup i o svého křídelníka, jemuž rozehrávač hostů Jitaurious Gordon v souboji pod košem zlomil lícní kost.

Sudí nejprve odpískali faul Zbránkovi. Gordonovi až poté, co si celou situaci po trenérské výzvě opavského kouče Petra Czudka prohlédli ze záznamu. Mezitím Zbránkovo pravé oko zalil pořádný otok.

„Bylo to rychlé, takže bych jim to nevyčítal, ale je dobře, že zákrok soupeře přece jen potrestali,“ uvedl Czudek směrem k rozhodčím.

Zbránek má podle lékařů pod okem tři menší zlomeniny. „Ale bez nějakého posunu kosti. Důležité je, že nemusím na operaci a v pořádku je oko i zuby,“ podotkl Zbránek.

Odmítá, že by od Gordona šlo o úmyslný, natož zákeřný faul. „Byla to nešťastná náhoda,“ řekl. Ostatně Gordon mu psal a omlouval se. „Odpověděl jsem mu, že vím, že to neudělal schválně.“

Filip Zbránek říká, že fyzická bolest není tak strašná. „Horší je ta psychická,“ upozornil. „Už dvakrát jsem se vracel do sezony a teď budu muset znovu. Ta zranění jsou mnohem těžší po psychické stránce.“

Nyní musí být tři týdny úplně v klidu, aby vše srostlo. Poté bude moci začít zase trénovat. Odhaduje, že nejpozději za měsíc a půl by se mohl vrátit do hry.

„Pokud jde o zranění, je to moje nejhorší sezona v kariéře,“ připustil Zbránek.

„Filipa je mi líto. Vrátí se po jedné zlomenině a okamžitě má další,“ podotkl Petr Czudek.

Spoluhráče lituje i opavský rozehrávač Radovan Kouřil. „Filip je neskutečný dříč. Jestli za tuto sezonu odehrál tři zápasy...“

V národní lize jich z dosavadních 22 stihl jen šest. Kvůli zraněním přišel o Ligu mistrů.

Opavský basketbalista Filip Zbránek

„V prvním kole si zlomil ruku, pak se vrátil a na tréninku si ji znovu poranil,“ připomněl Radovan Kouřil. „To, co jsem viděl na jeho obličeji, nevypadalo vůbec dobře. Držím mu pěsti, ať vše dobře dopadne.“

Filip Zbránek si 23. září v Ostravě zlomil malíček, který mu lékaři museli sešroubovat. Pak až 19. listopadu odehrál téměř 16 minut proti Ústí nad Labem. A následně na tréninku přišla další rána.

„Zlomil jsem si záprstní kůstku a opět jsem byl mimo hru,“ povzdechl si třiatřicetiletý Filip Zbránek.

Na klubovém webu po utkání v Děčíně vyprávěl: „Basketbal mi hodně chyběl, pořád ale cítím, že se hledám. Přece jenom jsem stál tři měsíce a to je dlouhá doba. Z mojí strany mi přijde, že to není ještě úplně ono. Se zápasovým rytmem to přijde, bude to lepší a lepší.“

Jo, kdyby tušil...