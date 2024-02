Stoleté oslavy podpoří boj o Česko-slovenský pohár. Osm týmů hostí Praha

Ve čtvrtfinále se ve středu utkají Nymburk se Svitem, Děčín s Komárnem, USK s Handlovou a Olomoucko s Levicemi.

Ligový lídr Nymburk se uchází o 16. triumf v Českém poháru a čeká na jeho zisk od roku 2021. Předloni prohrál v Lounech finále s Opavou a loni vypadl už ve čtvrtfinále s Brnem.

„Nymburk je už tři roky bez domácího poháru? Vážně? To jsem si ani neuvědomil. Každopádně Český i Česko-slovenský pohár jsou pro nás jedněmi z jasných cílů. Tým, který máme, je dost nový, a jakmile se řekne, že se hraje o trofej, motivace bude letos na nejvyšší možné úrovni,“ řekl reprezentační křídelník Jaromír Bohačík v tiskové zprávě České basketbalové federace.

Proti Svitu neočekává, že by to pro čtvrtfinalistu FIBA Europe Cupu byl jednoduchá záležitost. „Vůbec. Přece jen se dostali mezi čtyři nejlepší na Slovensku, tak kvalitu mít budou. Mají asi vyrovnané pole střelců, bude tak důležité se na ně připravit. Určitě to nebereme tak, že první zápas se čtvrtým bude pohoda,“ podotkl Bohačík.

A. J. Walton (vlevo) a Matěj Svoboda zvedají děčínského spoluhráče Tomáše Pomikálka.

Český pohár obhajuje Děčín, v Praze na Královce loni porazil ve finále Brno. „Obhájit pohár by bylo krásné. I nasazení je relativně zajímavé, že bychom se s Nymburkem potkali až v případném finále. Míč je kulatý, stát se může cokoli. Bylo by hezké říct, že finále je náš cíl, ale je to fakt dlouhé, navíc jsme hráli v neděli ligové derby, takže máme ještě kratší čas na regeneraci. Budou to pro nás čtyři zápasy v šesti dnech a to bude zajímavá zkušenost,“ uvedl děčínský kapitán Tomáš Pomikálek.

USK nastoupí ve čtvrtfinále pro oslabenému soupeři, protože kádr Handlové opustili Američané Jordan Harris a Joshua Scott, Srb Mihailo Todorovič a Černohorec Balša Mirotič poté, co je odvedla v poutech policie a řešila jejich deportaci mimo Evropskou unii. Klub jim totiž podle slovenských médií nezařídil povolení k přechodnému pobytu.

„Myslím, že minimálně pro nás v klubu jsme byli favority i před tím, než se k nám dostala informace o odchodech cizinců. Každopádně nevíme, jestli soupeř i za tak krátkou dobu nenašel nějaké jiné posily, takže to bude pro nás taková neznámá,“ řekl rozehrávač Pražanů Ondřej Švec.

Ondřej Švec (vpravo) z USK Praha obchází Grega Leeho z Brna.

Olomoucko, které ve čtvrtfinále Českého poháru vyřadilo Pardubice, vyzve na úvod slovenského mistra Levice. „Troufnu si říct, že pro basketbalovou veřejnost jsme největším překvapením na Final 8, ale určitě nechci, abychom tam byli jen do počtu, třikrát prohráli o dvacet a skončili osmí. Může to znít divně, když máme na úvod nejlepší slovenský tým, ale já budu radši hrát ve čtvrtfinále s Levicemi než s Nymburkem nebo Děčínem,“ řekl rozehrávač Lukáš Feštr.

„Beru to tak, že jsme v přípravě porazili Prievidzu, když jsme nebyli ani kompletní. Prievidza je teď na Slovensku těsně čtvrtá. Nevím, proč bychom nemohli porazit Levice, a v semifinále předpokládám, že bude Děčín, který jsme porazili na začátku sezony u nich. Nevidím důvod nevěřit , že by se něco nemohlo povést. Nechci tu vykřikovat nic nahlas, ale doufám, že odehrajeme dobré zápasy,“ doplnil Feštr k ambicím 11. týmu ligové tabulky.

Lukáš Feštr (vlevo) z Olomoucka střílí na pardubický koš přes Jureho Škifiče.

Ve čtvrtek se hrají semifinále a duely o 5. až 8. místo. V pátek jsou na programu zápasy o konečné pořadí a finále začne v 19:00.