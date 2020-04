Velikonoce budou letos jiné, ale tradičního beránka si vychutnat můžeme

0:39 , aktualizováno 0:39

Co by to bylo za velikonoční svátky, kdyby se na stole neobjevil sladký nadýchaný beránek. Každá rodina má sice svůj osvědčený recept, ale pokud chcete letos zkusit něco jiného, máme pro vás čtyři skvělé tipy. Náš favorit je šťavnatý mrkvový.