Cvrčci, sója a křivá zelenina. Trendy v gastronomii velí k ochraně planety

0:43 , aktualizováno 0:43

Moderní trendy se nevyhýbají ani gastronomii. Co bude v kurzu letos? Především větší důraz na to, co je zdravé a vypěstované s ohledem na planetu. Oblíbené zůstane i gastronomické výtvarné umění, kterým okouzlují špičkoví šéfkuchaři. A statečnější z nás si mohou dát křupavé červíky místo chipsů.