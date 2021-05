Naschvály si neděláme. Magistrát a Praha 1 se neshodnou na řadě projektů

Poslední větší rozepři způsobilo vyjednávání kolem budoucnosti javoru u Smetanova nábřeží, neshody jsou ale i kolem dopravy v centru, hazardu nebo budoucnosti nízkoprahového centra Naděje U Bulhara.

Nynější koalice Prahy 1 vznikla poté, co loni v lednu po odvolání tehdejšího starosty Pavla Čižinského (Praha 1 sobě) vyměnilo uskupení My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL a Iniciativa občanů) původní partnery v podobě Pirátů a Prahy 1 sobě za ODS, TOP 09 a ANO. To způsobilo obavy u vedení magistrátu, kdy primátor Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že nová podoba koalice může ohrozit některé magistrátní projekty.

Současný starosta Petr Hejma (My, co tady žijeme/STAN) tehdy označil obavu primátora za poplašnou zprávu. „Garantuji s touto novou koalicí kontinuitu ve spolupráci s hlavním městem Prahou,“ uvedl po jmenování do funkce.



Vedení Prahy 1 ale na změnu postoje městské části nečekalo dlouho. Hned po převratu například městská část otočila v postupu kolem Nemocnice Na Františku, kdy z původně domluveného převodu na magistrát oznámila záměr nechat si nemocnici ve své správě.

Podobné příklady je možné najít i v nedávné době. Třeba když na začátku letošního března Praha 1 nesouhlasila s prodloužením pronájmu pro nízkoprahové centrum Naděje, které sídlí pod magistrálou v ulici U Bulhara. Magistrátní radní Milena Johnová (Praha sobě) to označila za smutnou kampaň Prahy 1 s tím, že město změnu umístění centra nechystá. První městská část však argumentovala tím, že místní doplácejí na negativní jevy, které služba pro lidi bez domova přináší.

Loni v létě zase několik měsíců Praha 1 kritizovala magistrátní vyhlášku o regulaci hazardu, kdy jí vadil úplný zákaz výherních automatů i ve velkých kasinech.

Podobně třaskavá byla i diskuse ohledně javoru na Smetanově nábřeží, ačkoliv se nakonec Praha 1 s hlavním městem dohodla na tom, že javor, na jehož záchranu vznikla i petice, se kácet nebude. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) však ve vztahu hlavního města a městské části problém nevidí a v dalších tématech, jako je například rekonstrukce Václavského náměstí nebo problematika Airbnb, jsou podle něj obě strany naopak ve shodě.

„Vzájemné dělání si politických naschválů by bylo kontraproduktivní. Je jasné, že zájmy každé městské části se mohou lišit od zájmů magistrátu. Demokratická diskuse ale nikdy není na škodu, je naopak chtěná,“ říká Hřib s tím, že nemá pocit, že by spolupráce vázla.

Doprava v centru

Kritická je ke vztahu obou radnic naopak opozice v Praze 1. „Ve chvílích, kdy se magistrát snaží ve veřejném zájmu něco protlačit, tak to vedení radnice obvykle blokuje,“ myslí si bývalý starosta Prahy 1 Pavel Čižinský a dodává, že vnímá u současné radnice snahu o to, aby vedení magistrátu nemělo úspěchy. Je ovšem třeba dodat, že Čižinského bratr Jan je předsedou Prahy sobě, která má z magistrátních stran s Prahou 1 neshody nejčastěji.

Odlišné názory existují také na dopravu v centru města. Snahy magistrátní koalice omezovat v centru automobilovou dopravu, často narážejí právě na postoj Prahy 1. „V případě Smetanova nábřeží všichni víme, že do budoucna bude muset i na základě dat, která máme k dispozici, k omezení dopravy dojít. Ostatně chtěli to i primátoři, kteří tu byli přede mnou – Pavel Bém, Bohuslav Svoboda, Tomáš Hudeček i Adriana Krnáčová. Je tedy shoda s Prahou 1 na vytvoření pracovní skupiny k otázce nastavení konkrétních parametrů této regulace tranzitu,“ říká k tomu primátor.

Jinak to vidí radní Prahy 1 Richard Bureš (ODS). „Jediné, co skutečně blokujeme, je uzavření Smetanova nábřeží pro automobily, a to se nelíbí ani dalším městským částem a ani obyvatelům okolních ulic, kterým by to opatření poslalo dopravu pod okna,“ říká Bureš.

Podle něj magistrát s Prahou 1 dostatečně nekomunikuje. To radnice magistrátu vytkla třeba při nedávném představení úprav studie k rekonstrukci Revoluční ulice, kdy podle Bureše Prahu 1 o postupu nikdo neinformoval. „Vše se zastavilo, o všem se neustále diskutuje, ale nic se nestaví,“ dodává radní.