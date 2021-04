Magistrát vyjednává o javoru, nezapůjčením čapadla blokuje plán Prahy 1

Pražští radní rozhodli, že čapadlo v majetku hlavního města, s jehož zpřístupněním projekt přestavby Anenského trojúhelníku počítá, magistrát prozatím Praze 1 nezapůjčí.

Povolení město nevydá do té doby, dokud Praha 1 řádně nepřipraví a neprojedná kromě zpřístupnění průchodu k řece i navazující plán nábřežního korza složeného z mol na Vltavě. Zároveň magistrát městskou část znovu vyzval, aby strom zatím nekácela.

„Cílem odhlasovaného usnesení na pondělní radě bylo vyslat z magistrátu pro vedení Prahy 1 jasný signál o tom, že jim hlavní město Praha nezapůjčí čapadlo k plánovanému projektu, dokud se projekt řádně neprojedná a vyzvat je k přepracování projektu,“ uvedl primátor Zdeněk Hřib.

Online petici občanů, která má více než pět a půl tisíce podpisů, budou zastupitelé hlavního města veřejně projednávat zítra na zastupitelstvu. „Nicméně strom stojí na pozemku na pozemku městské části a o jeho osudu tedy rozhoduje vedení Prahy 1 a nikoliv magistrát,“ dodává k situaci Hřib.



Ve středu večer, v předvečer Dne Země, je svolán happening na Anenský trojúhelník. Pořadatelé akce jej chtějí na protest občansky zkrášlit. „Doneste své kresby stromu, vzkazy politikům, výzdobu, květiny či sazenice, společně můžeme prostor ozelenit i nyní,“ píše se na stránce facebookové události.



Javor je vrostlý do čapadla

Čapadlo, které je nyní částečně zasypáno hlínou, vytváří průchod pod Smetanovým nábřežím na pravý břeh Vltavy. Skrz něj by měl být lidem v budoucnu umožněn přístup k řece, kde městská část plánuje postavit nábřežní korzo složené z mol. Javor stříbrný je ale do čapadla vrostlý a brání jeho zpřístupnění, proto ho chce Praha 1 v rámci přestavby odstranit.



Starosta Prahy 1 Petr Hejma již dříve slíbil, že do čtvrtka tohoto týdne strom zatím nepokácí, další osud stromu je ale nejasný.



Hnízdící holub zastavil kácení stromu jen na čas „Při našem šetření v březnu jsme hnízdění holuba potvrdili, ale následně zhruba po měsíci prověřila svými silami situaci ještě Praha 1, která zjistila, že na stromě jsou již jen pozůstatky hnízda a holub zahnízdil jinde. Praha nám předala veškeré dokumenty včetně fotografií a my jsme to brali jako hotovou věc," uvedla pro iDNES.cz mluvčí České inspekce životního prostředí Radka Nastoupilová.

„Ještě pořád není jasné, jestli se bude kácet. Pořád se to snažíme analyzovat a stále se zkoušíme zamýšlet nad tím, jak projekt zkusit realizovat třeba i za vyšších finančních nákladů, aby tam strom mohl dožít,“ říká Hejma. Podle něj městská část uvažuje o přesazení stromu nebo o vyfoukání hlíny mezi jeho kořeny.



„Usnesení beru z pohledu Hlavního města Prahy tak, že říká, že je potřeba se ujistit, že jsou všechny tři části projektu realizovatelné. To znamená část jedna, kde je revitalizace vlastního parčíku v trojúhelníku. Část dvě, kde je obnova historického čapadla, a část tři, což je pochozí molo, které by propojilo anenské čapadlo s čapadlem Hollar,“ dodává starosta Prahy 1 k dočasnému nesouhlasu magistrátu se zapůjčením čapadla.

18. března 2021

Podle Hřiba magistrát o zachování stromu s Prahou 1 stále jedná. V úterý odpoledne se v prostoru Anenského trojúhelníku konalo setkání starosty Hejmy a náměstka primátora Petra Hlaváčka, který má v gesci územní rozvoj. Žádný konkrétní výsledek však schůzka zatím nepřinesla.

Pokud se městská část rozhodne strom skácet i přes nesouhlas magistrátu s výpůjčkou čapadla, ze zpřístupnění průchodu k řece možná sejde. „S největší pravděpodobností se stane to, že tam vznikne projekt Anenského trojúhelníku a nevznikne to propojení k řece, říká Hlaváček.

Složitý vztah magistrátu a Prahy 1

„Ale je to tak, že Anenský trojúhelník je pozemek městské části Praha 1 a je to jejich projekt. My do toho nemůžeme moc mluvit,“ dodává náměstek. Hlaváček poukázal i na složitější vztah magistrátu a Prahy 1 kvůli tomu, že se činnosti obou stran odehrávají ve stejném území více, než je to u jiných městských částí. „Máme společných více projektů, ať je to čapadlo, nebo případně Smetanovo nábřeží či Václavské náměstí. Čili jsme geneticky předurčeni k tomu, všechny věci spolu projednat,“ říká náměstek.



Aktuálně je citlivým tématem zmíněné Smetanovo nábřeží a Malá Strana, které chce hlavní město uzavřít pro tranzitní dopravu.

Na specifický vztah magistrátu a pražských městských částí upozorňuje i politolog Petr Jüptner. Podle něj má Praha dvojjediný charakter, kdy je zároveň městem i krajem. Proto se k některým záležitostem vyjadřuje jak magistrát, tak městská část. „Stejně tak se můžeme podívat na nějaké problémy, které se nacházejí v regionech a kde k tomu má co říci jak krajský úřad na jedné straně, tak potom i konkrétní město na straně druhé. A tady je vztah mezi městem a městskou částí ještě výrazně těsnější,“ říká politolog.



„Samozřejmě je vždycky nutné, aby spolu jednotlivé úrovně komunikovaly a aby se dohodly. V okamžiku, kdy nějakým způsobem jsou proti sobě, potom může dojít k nějaké blokaci,“ dodává Jüptner.

Zcela znemožnit vypůjčení čapadla Praze 1 v pondělí již potřetí navrhovali hlavnímu městu radní Prahy sobě. Podle pražského zastupitele Jana Čižinského by tak zcela zmizel důvod k odstranění stromu. Na jejich návrhu se ale ostatní radní neshodli.