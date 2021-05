Rekonstrukce v Revoluční se blíží, auta v ní pojedou třicítkou a po dlažbě

Dlouho plánovaná rekonstrukce ulice se nyní již přiblížila. Radní v pondělí schválili úpravy původní studie z roku 2018. Nová verze počítá s kompletním vydlážděním vozovky a zavedením rychlostního limitu třiceti kilometrů za hodinu. Rekonstrukce by měla začít v roce 2024.

V ulici přibude podle plánů magistrátu až třicet nových stromů. Ty bude možné lépe zavlažovat právě díky změně povrchu z asfaltu na dlažbu, která snáze zadržuje dešťovou vodu. Na studii úprav Revoluční ulice navazuje také rekonstrukce veřejného prostranství před obchodním domem Kotva, kde by měl zmizet zastřešený vstup do podzemního supermarketu a naopak přibudou místa k sezení.

Revoluční třída je spolu s ulicí Národní a Na Příkopě součástí takzvaného Hradebního korza, tedy soustavy ulic v linii původního staroměstského opevnění, na něž vznikla studie v roce 2020.

„Hradební korzo by se mělo celé stát hlavní pražskou třídou. K tomu je zapotřebí, aby se zde lidé cítili pohodlně a bezpečně. Rozšiřujeme proto chodníky a snižujeme rychlost aut. Taková opatření ulici zatraktivní a bude ji pak možné využívat i k odpočinku,“ říká ředitel Institutu plánování a rozvoje (IPR) Ondřej Boháč.

Tramvaje bez omezení

Oproti původnímu návrhu budou proto Revoluční ulicí moci projíždět auta maximálně třicítkou. Tramvají by se omezení týkat nemělo. „Chceme povýšit Revoluční třídu na plnohodnotný městský bulvár, který je příjemný zejména pro pěší,“ dodává náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu/TOP 09).

Úpravy Revoluční bude koordinovat dopravní podnik (DPP), který v místě potřebuje zrekonstruovat tramvajovou trať. DPP do konce letošního roku vybere dodavatele projektové dokumentace a se samotnou rekonstrukcí by se mělo začít v roce 2024.

„Celá akce se musí koordinovat s rekonstrukcí Hlávkova mostu. Nicméně projektové práce započnou urychleně,“ dodává náměstek Hlaváček. Rekonstrukce by měla trvat zhruba dva až tři měsíce a náklady Institut plánování a rozvoje odhaduje na 120 milionů korun.

Vedle nového povrchu a omezení rychlosti se lidé v Revoluční dočkají také širších chodníků, nových laviček, košů, stojanů na kola nebo pítek. V návrhu se také počítá s umístěním restauračních zahrádek. Zastávka tramvaje se posune blíže k řece a v obou směrech vzniknou širší ostrůvky pro větší bezpečnost cestujících. V části ulice také vznikne nový cyklopruh.

Původní návrhy ještě před vznikem studie z roku 2018 přitom hovořily o ještě drastičtějším omezení automobilové dopravy, například výraznějším zúžení vozovky. Ulicí denně projede i patnáct tisíc aut a velkou část z nich tvoří tranzitní doprava. Řidiči si totiž Revoluční zkracují cestu při průjezdu městem nebo ulici využívají jako alternativu přetížené magistrály. Výraznější snížení intenzity dopravy se však nelíbilo Praze 1 s tím, že musí být zajištěn například příjezd k podzemním parkovištím i zásobování. Městská část nyní kritizuje magistrát za to, že s ní o plánech rekonstrukce dostatečně nekomunikuje.

Hradební korzo Rekonstrukce Revoluční ulice je součástí magistrátního projektu Hradebního korza. To se nachází na rozhraní Starého a Nového Města a kopíruje původní linii staroměstských hradeb, která je patrná ve stopách ulic Národní, 28. října, Na Příkopě a Revoluční. Ústí Hradebního korza uzavírá na západní straně most Legií, na severní pak nedostavěné nábřeží v předpolí Štefánikova mostu. Cílem města je tyto prostory lépe propojit, zvýšit jejich kvalitu a vylepšit podmínky pro chodce, cyklisty a městskou hromadnou dopravu

„V roce 2018, kdy vznikala původní studie, jsme se vyjadřovali ke každému detailu a tentokrát jsme ani nevěděli, že budou radní hlavního města o takovém materiálu hlasovat. Takže vlastně nevíme, co se ve studii změnilo,“ diví se radní první městské části Richard Bureš (ODS). Zároveň dodává, že na původní studii byla všeobecná shoda a městská část s úpravami Revoluční neměla problém.

Změní se i ulice Na Poříčí

V plánu magistrátu je také rekonstrukce další ulice ústící na náměstí Republiky, ulice Na Poříčí v úseku od náměstí Republiky po ulici Havlíčkova. Ta bude součástí proměny Revoluční a obě ulice se proto budou měnit zároveň. I z ulice Na Poříčí by se mělo stát místo přívětivé hlavně pro chodce v podobě živého městského bulváru. Do budoucna by komunikace měla získat nový povrch, architekti také plánují vytvořit více místa pro chodce a doplnit městský mobiliář.

„Základní proměna by měla být v obytnosti celého prostoru,“ uvedl pro MF DNES na začátku letošního roku jeden z autorů projektu architekt Marek Tichý. „Snažíme se především rozšiřovat chodníky, upravovat průjezdné profily tak, aby pěší měli prioritu, a upravovat zeleň, osvětlení a lavičky,“ popsal architekt. V minulosti se při přípravě projektu diskutovalo, zda by ulice měla zůstat průjezdná pro automobilovou dopravu. Současná verze podoby třídy s průjezdem aut počítá, i když dojde ke zpomalení dopravy.