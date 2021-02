Gambleři přišli o své automaty, propadli stíracím losům nebo hrají online

Společně se všemi dalšími zařízeními se v Česku zavřely také hospody či herny, do nichž nejčastěji mířili právě gambleři. Někteří patologičtí hráči, nejčastěji zajištění muži ve středním věku, byli v době provozu heren schopni prosázet například celou výplatu či rodinné úspory.

Data o tom, jak pandemie koronaviru gambling ovlivnila, zatím k dispozici nejsou. Herní společnosti však již nyní hlásí propady tržeb z automatů o desítky procent.



Alice Herešová, adiktoložka pražské ambulance organizace Magdaléna, popsala v souvislosti s pandemií koronaviru nový trend: „Velká část klientů závislých na patologické hře začala ve velkém nakupovat stírací losy. Na jeden nákup jich na poště koupí například sto,“ uvedla. Gambleři podle ní v podobném tempu pokračují i další dny.



Její slova potvrzuje i vedoucí adiktologické ambulance v Příbrami Hana Vavřincová. „I u našich klientů sledujeme vzrůstající závislost na stíracích losech. Losy totiž fungují podobně jako automaty, každé setření losu znamená naději na okamžitou výhru, stejně jako rotace obrázků na automatu. To je rozdíl oproti sportovnímu sázení, kde musí sázející déle čekat na výsledek,“ vysvětlila.

Podle mluvčího České pošty Ivo Vysoudila společnost vyšší prodej stíracích losů nezaznamenala, mohlo to však být dáno omezením prodeje a poskytování sázkových, loterijních a neloterijních služeb na všech pobočkách České pošty.

Podle organizace SANANIM, která se věnuje pomoci gamblerům, si pak zhruba třetina hráčů „dává si pauzu“, další přešli do českého či zahraničního online prostoru. „Registrujeme i vyšší výskyt konzumace alkoholu nebo hraní počítačových her za peníze,“ popsal vedoucí zařízení Marcel Ambrož.

Že je hazard oblíbenou kratochvílí části české populace, dokládá výroční zpráva Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislost za rok 2018. Ta uvádí, že zatímco v roce 2013 Češi utratili za hry 124 miliard korun, o pět let později to bylo už 250 miliard. Rozdíl mezi tím, kolik celkem hráči vsadili a co vyhráli, se přitom pohybuje od 30 do 40 miliard korun.

Léčba gamblerů

Od jara 2021 je podle Ambrože nástup do léčby v psychiatrickém zařízení značně komplikovaný. „Zájemci o léčbu se setkávají s dlouhými čekacími lhůtami, po nástupu musí do karantény a podobně,“ uvedl.

Ambulantní léčba částečně probíhá online. „Pražská pobočka naší Gamblingové ambulance nabízí ambulantní léčbu s okamžitým nástupem a možností absolvovat program standardně tváří v tvář. Jinak v Praze zájemce obvykle čeká v pořadníku na možný nástup řadu měsíců,“ nastínil situaci Ambrož.

„Klienti, kteří nastoupili do léčby v období před pandemií, ve většině případů pokračovali. Neubylo jich, naopak evidujeme setrvalou tendenci řešit obtížnou situaci,“ uzavřel.

Gamblerům se snaží pomoci i společnost Podané ruce, která působí na jižní Moravě. Na jaře představila první aplikaci svého druhu v Česku. Má název Port a hráčům umožňuje hlídat si čas strávený hraním i vydané finance. V aplikaci si také lze nastavit limity.

„V praxi to funguje tak, že jakmile uživatel spustí hru, rozběhnou se stopky, které měří její délku. Po skončení pak člověk vidí, kolik peněz za jaký čas utratil, případně vyhrál a výsledná částka se promítne na dostupných financích,“ popsal psycholog ze společnosti Podané ruce Lukáš Franc.

Ministerstvo financí zároveň spustilo rejstřík lidí vyloučených z hazardních her. Jsou v něm například lidé pobírající dávky nebo dlužníci v úpadku. „Pokud osoba v rejstříku bude, provozovatel ji nesmí vpustit do herního prostoru a umožnit jí zřídit nebo používat uživatelské konto. To platí nejen pro kasina a herny, ale také pro online prostor,“ upřesnil ředitel odboru pro regulaci hazardu Martin Šabo. V rejstříku se momentálně nachází přes 200 tisíc lidí.

Pandemie vrací herny do měst, znamenají zdroje příjmů

Některá města kvůli nedostatku finančních prostředků opět přistupují k legalizaci heren. Byl to například Chomutov, který si od znovuotevření heren sliboval návrat peněz do městského rozpočtu.



Kasina měla přinést až třicet milionů korun, po kritice však úpravu vyhlášky museli zastupitelé odvolat. Opoziční strany apelovaly zejména na to, že už nyní je Chomutov na přední příčce v počtu exekucí a kasína s automaty, které jsou nejvíce rizikové pro vznik závislosti, by mohla situaci ještě zhoršit

Podobnou situaci řešilo i Kladno, kde zastupitelé zákaz hazardu v prosinci 2020 zrušili. Od 1. ledna zde platí vyhláška zakazující hazard na celém území města, mnoho heren však funguje nadále, protože mají platné licence. Zastupitel Petr Ullrych k tomu uvedl, že je lepší regulovat a mít rizikové jednání obyvatel více pod kontrolou, než aby lidé kvůli zákazu například hazard provozovali tajně.

„Na každého patologického hráče připadá dalších pět až deset lidí, kteří jsou tím hráčstvím postiženi,“ upozorňovala při diskusi kladenského zastupitelstva poslankyně Věra Kovářová.

Zákaz hazardu platí ve středních Čechách například v Kolíně, Mladá Boleslav nebo Nymburk ho regulují.