Zpověď bývalé gamblerky: V hlavě mi běžely jenom prachy

Jste odvážná. Rozhodla jste se svůj příběh zveřejnit. Proč?

Musela jsem to dostat ven. Se svou závislostí jsem se potýkala před jedenácti lety a už tehdy jsem chtěla knihu napsat, ale nešlo to. V té době jsem neměla dostatečný odstup.

Můžete dnes říct, že už je to stoprocentně za vámi?

Ano, stoprocentně. Dokonce jsem si to pojistila a nechala jsem se dobrovolně zapsat do registru vyloučených hráčů, takže hrát nemůžu, ani kdybych chtěla. Sem tam ještě zkusím štěstí a koupím si los, ale automaty už mě nelákají. Už je to za mnou.