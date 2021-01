Na Vysočině rapidně stoupá počet lidí, kteří se chtějí léčit ze závislostí

Počet lidí, kteří se s takovými problémy potýkají a rozhodnou se je řešit s odborníky, v posledních letech roste. Ukazují to údaje Adiktologické ambulance Kolping (AAK), jejíž pobočky ve Žďáře nad Sázavou, Bystřici nad Pernštejnem a Havlíčkově Brodě provozuje spolek Kolpingovo dílo České republiky.



„Využívání ambulance má jednoznačně vzestupný trend. V roce 2018 službu ve Ždáře a Bystřici využilo 90 klientů, v následujícím roce jich bylo již 112 a loni služby vyhledalo celkem 126 lidí. Ještě větší je pak nárůst v počtech výkonů, kdy meziročně došlo k jejich navýšení o tisíc na 2 738,“ vypočítal Josef Soukal, vedoucí AAK.



V Bystřici pak pro uspokojení všech čekatelů zvažují ještě rozšíření služby o další provozní den.

Lidé podle zkušeností terapeutů nejčastěji potřebují řešit obtíže s alkoholem, tedy nejsnáze dostupnou a společností vesměs tolerovanou drogou. „Jde o situace, kdy alkohol již není občasnou záležitostí, ale stane se nutností. A z příslovečného dobrého pomocníka se stane zlý pán,“ přiblížil Soukal.

Loni pod Kolpingovým dílem vznikla Poradna pro gambling Kraje Vysočina, již rovněž využívá čím dál víc klientů, kteří propadli kurzovému sázení nebo hraní počítačových her.

Klienti se mohou objednávat i v době pandemie

Veškeré služby Kolpingu určené pro závislé je prozatím možné využít bez dlouhých čekacích lhůt, i když kapacita už začíná být omezená. A ačkoliv podle Soukala v souvislosti s pandemií a vyhlášením karantény terapeuti dosud extrémnímu přívalu klientů čelit nemuseli, dá se předpokládat, že současná doba plná omezení a nestandardních situací je a bude živnou půdou pro rizikové chování.

Komu pomáhají... Všem, kdo pociťují obtíže s alkoholem, tabákem, nadužíváním léků, nelegálními návykovými látkami, workoholismem, závislostí na hazardu, jídle, počítači či sociálních sítích.

Pomoc je určena i rodinným příslušníkům a partnerům osob s uvedenými potížemi.

Služba je bezplatná, diskrétní a nabízí jak individuální, tak skupinovou formu práce.

Do žďárské a bystřické ambulance se lze objednat přes e-mail lenka.bencova@kolping.cz či na telefonním čísle 721 326 994. Do havlíčkobrodské poradny pak prostřednicím e-mailu martina.kristofova@kolping.cz nebo na telefonu 774 991 624.

„Souvisí to se stresem a změnou režimu ve všedních i svátečních dnech. A dokážu si také představit, že se teď lidé bojí objednat a odkládají to až na dobu, kdy bude lepší situace. To však rozhodně není potřeba. I zde platí, že čím dříve člověk začne svoji obtížnou situaci řešit, tím lépe,“ upozornil Soukal.

Kromě drobného omezení služeb na jaře loňského roku se adiktologické ambulance rychle přizpůsobily nastalé situaci a terapeuti přešli do online režimu. A po pár týdnech se už vrátili i k osobnímu setkávání.



„V podzimní a stávající vlně již jsou jedinými omezeními v individuální práci roušky a vyšší hygienická pravidla. Klienti se k nám tedy mohou bez obav i nadále objednávat a docházet. Největší omezení je u skupinové práce, zde čekáme na osobní setkávání až do poklesu na třetí stupeň PESa,“ nastínila terapeutka Aneta Simonidesová.



Kromě individuálního poradenství totiž jednotlivé AAK nabízejí i skupinové terapie, které bývají klienty také hojně využívány.

Podporu nabízí i rodinám závislých

Jak AAK, tak i poradna pro gambling jsou bezplatné služby a přinášejí zájemcům hlavně podpůrný rozhovor a terapii. Klient se pravidelně schází s adiktologem podle stanoveného plánu, obvykle dvakrát až čtyřikrát měsíčně. Nejčastější formou této práce je podpůrná psychoterapie a poradenství; podpora je nabízena rovněž blízkým závislých.

„Pokud klient potřebuje medikaci, je odkazován souběžně i k podpůrné psychiatrické péči. V případě dlouhotrvajících obtíží je vhodná rovněž pobytová péče v psychiatrické nemocnici. Následně však ještě doporučujeme doléčování v ambulanci našeho typu, kam může klient docházet jednou týdně,“ přiblížila Simonidesová.

Terapeuti, jichž Kolping zaměstnává celkem devět, zdůrazňují, že podstatné je začít své potíže řešit včas a nebát se obrátit na odborníky.

„Našimi hlavními zásadami jsou důvěrnost, respekt, bezplatnost a přijetí. Také rodiče, kteří zjistí, že jejich potomci experimentují s nějakým druhem závislosti, mají u nás dveře otevřené. Stejně jako my, terapeuti, nejsme odborníci na účetnictví, školství či obrábění kovů, tak je jasné, že mnozí rodiče nejsou experti na závislosti,“ dodal Josef Soukal.

Ve Žďáře funguje AAK od roku 2014, bystřická pobočka pak od roku 2018. V Havlíčkově Brodě byla poradna otevřena v lednu 2020. Ambulance jsou finančně podporovány Úřadem vlády, ministerstvem práce a sociálních věcí, dále také z Evropské unie a dotacemi od měst. Například roční náklady na ambulanci ve Žďáře a Bystřici se pohybují kolem 1,3 milionu korun.