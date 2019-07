České matky, které jsou závislé na internetu. Sociální sítě jim ničí rodiny

Online jsem byla i při kojení Odříznutá od okolního světa se cítila po narození dcery pětadvacetiletá Jana H. Sociální sítě ji pohltily natolik, že jí manžel začal hrozit rozvodem. Nyní se léčí, bez sociálních sítí zatím vydržela měsíc. Jak vaše potíže začaly? Odstartovalo to asi dva měsíce po porodu. Po narození dcery za mnou chodili příbuzní, prakticky nikdy jsem nebyla sama. Jenže to po pár týdnech ustalo. Najednou jsem doma byla jen já a nemluvně, manžel chodí z práce domů až večer. Na jednu stranu jsem měla štěstí, dcera je hodně klidné dítě, tolik nebrečí a hodně spí. Jenže to mi dalo prostor pro sociální sítě. Před porodem pro vás sociální sítě důležité nebyly? Blízko jsem k nim měla vždycky. Účet na Facebooku jsem si založila ještě na základní škole, moje generace s ním už tak trochu vyrostla. Pak se přidal i Instagram. Jenže na mateřské jsem začala sledovat profily dalších matek. Řešily to stejné co já. Bavilo mě to, objevila jsem i maminkovské diskuse a fóra, kde se toho ale probírá mnohem víc. Třeba i celebrity, filmy, blogerky. Proč to bylo po porodu jiné? Nahrazovala jsem si nejspíš sociální kontakt. Bydlíme za městem, takže dostat se z domu mezi lidi je s kočárkem náročnější. Kamarádky děti nemají, neměly se se mnou tolik o čem bavit. Na sítích jsem našla ženy s podobnými problémy, jako jsem já. Nejdřív to bylo krácení času, když jsem čekala na manžela a dcera spala. Pak jsem začala být závislá. Když se podíváte dozadu, kdy to začal být problém? Instagram jsem sledovala i při kojení, když jsem byla s kočárkem venku nebo když jsem vařila. Manžel pracuje často až do večera, takže mě většinu dne neviděl. Když se měl vrátit, rychle jsem doma uklidila a připravila mu jídlo, aby nepoznal, že jsem většinu dne seděla u telefonu. Zlom přišel, když jsem kvůli Instagramu promeškala dceřinu návštěvu u lékaře. Z ordinace mi volali, což jsem viděla ihned, protože jsem měla telefon v ruce. Manželovi jsem všechno přiznala. Schoval mi mobil a dal mi takový, co nemá přístup na internet. To byl okamžik, kdy jste se začala léčit? Bohužel ne. Prvních pár dní jsem zvládla bez internetu. Doma jsem na sociální sítě přes počítač nemohla, manžel mi historii monitoroval. Pak jsem začala chodit do místní knihovny, kde jsem se z počítače mohla podívat, co je nového. Bylo to jako droga. Jenže i to manžel odhalil. Kvůli knihovně jsem doma zanedbávala práci a manželovi došla trpělivost. Rozhodla jsem se chodit k psychologovi a zatím jsem měsíc bez sociálních sítí, všechny účty jsem si deaktivovala. Občas je mi smutno, dcera a manžel jsou mi přednější.