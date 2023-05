Stop zbytečnému provozu. Praha hodlá brzy zpoplatnit vjezd do centra

O plánovaném zpoplatnění mluvili na středeční debatě o dopravě v Praze 1 náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) a starostka první městské části Terezie Radoměřská (TOP 09).

O omezení průjezdu centrem kvůli jeho přehlcenosti automobilovou dopravou se v metropoli diskutuje dlouho, dosud se však politici na řešení nedohodli. Nynější vedení magistrátu a Prahy 1 podle Hřiba našla shodu na zpoplatnění namísto úplného uzavření některých oblastí pro tranzit. „Je to opatření měkčí, nicméně sleduje stejný cíl,“ řekl. Jeho slova potvrdila i Radoměřská. „Zóna v centru města má být zpoplatněna,“ uvedla.

O případném zavedení opatření bude rozhodovat městské zastupitelstvo. Hřib dodal, že dopravně přehlcené centrum je problémem i z pohledu MHD, protože auta brzdí tramvaje a zpoždění se následně přenášejí co celé sítě. Zpoplatnění vjezdu by se podle něj nemělo vůbec dotknout rezidentů, protože se bude kontrolovat s pomocí kamer napojených na databázi parkovacích oprávnění.

Městská Technická správa komunikací (TSK) podle Hřiba nyní pracuje na dopravních modelech.

„Nějaké dopady do dopravy budou, ale víme, že to nebude znamenat nějakou katastrofální apokalypsu,“ řekl. Stále se řeší také to, jaké přesně oblasti by se mělo opatření týkat nebo kolik bude vjezd do centra stát. Radoměřská dodala, že zásadní je také vymahatelnost. „Musí probíhat důkladná, pečlivá, důrazná a nekompromisní kontrola toho, co zavedeme,“ uvedla.

Modré zóny jen rezidentům?

Praha 1 řeší také problémy s parkováním a její vedení prosazuje mimo jiné to, aby na modrých zónách v centru mohli stát pouze rezidenti. „Na modré zóny patří jen a pouze rezidenti,“ zopakoval radní Prahy 1 pro dopravu Vojtěch Ryvola (ANO).

Podle Hřiba bude nyní magistrát vedle zpoplatnění vjezdu do centra jednat i o komplexních úpravách systému zón placeného stání, které by podle jeho představ měly přinést i více parkovacích míst pro místní obyvatele v centru. I změny v parkování by v ideálním případě měly začít platit začátkem příštího roku, dodal.

V souvislosti s parkováním náměstek primátora zmínil také obtížnou vymahatelnost přestupků, které končí ve zdlouhavých a z velké části neúspěšných správních řízeních. V této otázce chce Hřib prosadit změny legislativy. „Když ta pravidla nebudou vymahatelná, tak budou vcelku k ničemu. A k té vymahatelnosti je opravdu nezbytná změna zákona, to prostě nejde řešit nijak jinak,“ řekl.