Pokud chcete jen projet, zaplaťte. Praha vymýšlí, jak omezit dopravu v centru

Rekonstrukce nábřeží začala za bývalého náměstka pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě), který loni nechal na části nábřeží dále od řeky rozšířit chodník, vybudovat cyklopruh a vysadit stromy. Nyní zde silničáři vymění stožáry veřejného osvětlení a trakčního vedení a dopravní podnik využije uzavírku k opravě tramvajové tratě. Tramvaje nebudou mezi Národním divadlem a Staroměstskou jezdit až do pondělí 24. dubna.

„Druhá etapa zahrnuje proměnu části nábřeží blíže k řece. Ta má sice schválenou studii, ale není schválena k realizaci,“ vysvětluje Scheinherr. V souvislosti s proměnou nábřeží Scheinherr už loni otevřel otázku, zda na nábřeží neomezit tranzitní dopravu. Ta totiž znemožňuje realizaci zmiňované druhé etapy, jelikož rozšíření i levého chodníku u řeky by zde ponechalo jen tramvajový pás. Auta by tak musela jezdit po něm a případné zácpy by ochromovaly MHD.

S myšlenkou omezení dopravy na Smetanově nábřeží a na Malé Straně po nedávném dokončení oprav malostranské tramvajové tratě vyrukoval také současný náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). „Už teď víme, že kvůli omezení dopravy na Malé Straně žádná dopravní apokalypse nenastala,“ připomíná Hřib.

Podle Scheinherra již v minulosti vznikla studie dopadů omezení tranzitní dopravy na obou březích Vltavy, podle níž by v tunelu Blanka a na magistrále došlo k zintenzivnění dopravy v řádu jednotek procent, ale na Smíchově či na Starém Městě by se naopak doprava zklidnila o desítky procent.

Dopravní expert z Fakulty dopravní ČVUT Zdeněk Lokaj ale podotýká, že i mírný nárůst dopravy tam, kde se kolony ve špičkách tvoří už nyní, může vyvolat výraznější problém. To podle něj ale neznamená, že by se mělo na celou myšlenku zcela rezignovat.

Zdeněk Hřib podle svých slov nyní čeká, až městské firmy vyhodnotí dopady úplné, dva měsíce trvající uzavírky Malé Strany. „Kdybych měl mluvit jen za sebe, tak bych preferoval variantu, která nebude spočívat v uzávěře, ale ve zpoplatnění průjezdu lidem, kteří tam nebydlí,“ vysvětluje Hřib s tím, že inspirací by mohla být třeba lázeňská zóna v Karlových Varech.

Shoda s Prahou 1

Kdo přesně by měl a neměl platit, je nyní předmětem jednání mezi magistrátem a Prahou 1. Hřibova představa je nicméně taková, že zdarma by do oblasti zajížděli rezidenti a lidé, kteří do dotčených míst směřují za prací nebo na návštěvu, a vozy MHD, taxi nebo složek IZS. Platit by podle Hřiba tedy měli řidiči, kteří skutečně skrze oblast pouze projíždějí.

Hřib při svých jednáních dokonce nachází společnou řeč s vedením Prahy 1, konkrétně s tamním radním pro dopravu Vojtěchem Ryvolou. Tedy politikem pocházejícím z ANO, které je na magistrátu v opozici.

„Jsem silně proti úplnému zavření, ale s panem Hřibem jsme se dohodli na verzi se zpoplatněním,“ potvrzuje Ryvola, který řešení označuje za funkční a technicky průchodné.

Hřiba ale teprve čeká diskuse v rámci magistrátní koalice, v níž má hlavní slovo ODS – a právě ta je dlouhodobě jedním z nejvýraznějších odpůrců jakéhokoliv omezení dopravy v centru před dokončením okruhů.