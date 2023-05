Středočeský kraj zbrzdil vysoký růst nákladů na dopravu, nakoupí nové vlaky

Jen na tu autobusovou z krajské kasy podle nejnovějších údajů loni odešlo 1,91 miliardy korun, obce se podílely více než 208 miliony korun a na tržbách bylo inkasováno 1,62 miliardy korun.

Za osobní a spěšné vlaky kraj zaplatil 2,01 miliardy korun, ministerstvo dopravy přidalo 538 milionů, obce se podílely necelými 42 miliony a tržby z prodeje jízdenek se zastavily těsně pod hranicí 477 milionů korun.

„Sečteno a podtrženo, celkové náklady na obslužnost autobusy jsou zhruba 3,77 miliardy korun, v případě vlaků jde o částku 3,07 miliardy, obsluha systému vychází na 144 milionů korun. Celkové náklady jsou tedy 6,95 miliardy korun,“ uvedl Josef Holek z krajského úřadu Středočeského kraje.

Skoro čtyři miliardy z rozpočtu

Kraj loni v rámci pokrytí ztráty z této sumy zaplatil zhruba 3,96 miliardy korun. Meziročně to bylo přibližně o 160 milionů více. Růst způsobilo loňské zdražování paliva a hlavně zvyšování personálních nákladů. Jenže nebýt postupně prováděných opatření, bylo by to mnohem více peněz, podle Boreckého v horizontu několika let o miliardu.

16,3 milionů kilometrů ujely loni středočeské vlaky, převezly 53 milionů pasažérů. 75,8 milionů kilometrů ujely loni středočeské autobusy a přepravily 80 milionů lidí. 6,95 miliardy korun jsou celkové náklady na dopravu v kraji za rok.

Ještě předloni hejtmanství na dopravní obslužnost vydávalo skoro 40 procent z peněz, které má k dispozici v rozpočtu ze sdílených daní, loni to bylo i díky vyšším příjmům do rozpočtu 31 procent.

Hejtmanství se za poslední dva roky podařilo systém hromadné dopravy finančně stabilizovat. Pomohlo k tomu jednak tolik kritizované zdražení jízdného, jednak zrušení řady slev, redukce některých linek či spojů a nové dohody s městy a obcemi, které se nyní rovnoměrněji podílejí na spolufinancování veřejné dopravy.

Ne všude ale byli z nových standardů dopravní obslužnosti nadšení, dlouho se vyšším příspěvkům bránila Mladá Boleslav a dosud dohodu neakceptuje Kladno.

Jeho vedení loni odmítlo přistoupit na placení ročního příspěvku 12 milionů korun, podle primátora Milana Volfa je to příliš velká částka s tím, že dopravní obslužnost má ze zákona zajišťovat kraj.

Město se rozhodlo jít cestou odporu a bránilo se u řady institucí včetně soudu. I Kladno ale, zdá se, přistoupí na jednání. „Integrovaná doprava za sebou má první kolo jednání se zástupci magistrátu o opětovném zavedení kladenské MHD do systému Pražské integrované dopravy. Další setkání se uskuteční na konci května,“ uvedl krajský úřad.

I přes zvýšení jízdného a většího zapojení obcí je však celý systém stále velmi ztrátový. „Pokud bychom měli dosáhnout při zachování stávajícího rozsahu dopravy krytí nákladů z jízdného alespoň z 50 procent, musela by být cena jízdného jedenkrát vyšší než dnes. To nemluvím o tom, že optimum je 70 procent,“ uvedl radní Středočeského kraje za oblast veřejné dopravy Petr Borecký.

Dopravu vylepší nové vlaky

Zároveň odmítl připomínky části cestujících, že hejtmanství více podporuje autobusovou dopravu na úkor železniční. Podle dat IDSK totiž kryly tržby u autobusů 43 procent nákladů, u železnice jen 16 procent. Vlakovou dopravu tak musel Středočeský kraj dotovat podstatně silněji než tu autobusovou.

Podle Boreckého celý balík úsporných opatření pomohl k připravenosti investovat do zlepšování dopravy. Projevit se to má už brzy například na středočeské železnici. Již letos vyjede na koleje deset nových vlaků RegioFox, příští rok 22 nových RegioPanterů a mezi roky 2024 až 2026 bude nasazeno několik desítek vozů RS1 na regionální tratě, které nahradí letité vozy 810 a od roku 2029 nové EMU 400.

Vlaky a autobusy ve středních Čechách loni přepravily celkem 133 milionů cestujících. „Přesto však stále platí, že převažuje doprava auty – do zaměstnání, za kulturou, do školy a k lékaři se tak přepravuje stále více než 80 procent Středočešek a Středočechů,“ uvedl radní.