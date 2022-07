Středočeský kraj plánuje zrušit další tratě, autobusy však špatně navazují

Jednáním s obcemi kraj pověřil hejtmančina náměstka pro veřejnou dopravu Petra Boreckého (STAN).

„Na základě výsledků těchto jednání a po projednání ve výboru pro dopravu přijme rada kraje finální rozhodnutí,“ uvedl mluvčí hejtmanství David Šíma. Kraj podle něj aktuálně hodnotí vytíženost linek, jejich ekonomickou efektivitu a technickou zaostalost tratí.

S prosincovou změnou jízdních řádů by se měl zastavit provoz vlaků na třech tratích, mezi Městcem Králové a Křincem, Mělníkem, Mšenem a Mladou Boleslaví a mezi Rakovníkem a Kralovicemi.

Další dvě tratě chce kraj omezit od června příštího roku, a to z Lužné u Rakovníka do Žatce a ze Slaného do Loun. Místo vlaků by lidé využívali autobusy.

Na trati z Městce Králové do Křince na Nymbursku jezdí v pracovní dny místo vlaků autobusy od loňského prosince. „Ta náhrada není úplně šťastná, jsou to chatrné silnice a staré autobusy,“ řekla Ludmila Kubálková, starostka Dymokur, které jsou na trati.

Autobusy podle ní nenavazují na další dopravu a často se stává, že navazující vlak v Křinci lidem ujede. „Lidi proto opravdu jezdí ještě méně, protože to spojení je špatné,“ doplnila. Autobusy podle ní vyžadují další investice, například nové zastávky.

Podle starosty Městce Králové Milana Pavlíka nebere kraj argumenty obcí v potaz. „Měl jsem pocit již při jednáních v loňském roce, že jsou rozhodnuti tuto osobní dopravu zrušit, jenom to neudělali najednou hned. Argument je úspora, ale zatím ji nikdo za první pololetí nevyčíslil. To byl náš požadavek již za rok 2021, jaké jsou náklady, a také bez výsledku,“ uvedl.

Starosta Mšena na Mělnicku Martin Mach řekl, že počet cestujících přes týden klesl, ale trať je poměrně využívaná v sezoně a o víkendech. „Zredukovali polovinu spojů a ty, které zůstaly, nenavazují na další důležité spoje,“ uvedl.