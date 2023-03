Blíží se změna jízdného v kraji, přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy

„Úprava ceníku přináší sjednocení podmínek u jednotlivých jízdenek při použití na železnici, podporu cestování na delší vzdálenosti, zastropování ceny časových kuponů a zavedení desetiměsíčního časového kuponu pro vnější pásma,“ vysvětluje mluvčí Integrované dopravy Středočeského kraje Oldřich Buchetka.

Zdražují proto hlavně jízdenky na krátkou vzdálenost. Současná první dvě pásma se sloučí do jednoho a jízdenka na ně bude stát 20 Kč s platností pouhých 15 minut. Jednorázové jízdné pro tři pásma bude stát 30 Kč a platit 30 minut. Dochází tedy ke zkrácení platnosti, a to o 30 minut.

Všechna další pásma budou vždy o 10 korun dražší a platnost budou mít vždy plus 30 minut oproti předchozímu až po osmé pásmo za 80 Kč s platností 180 minut. Zkrácenou časovou platnost u jízdenek na krátké vzdálenosti nově pomáhají řešit celodenní jízdenky.

Otázky a odpovědi

Jak se změní základní jízdné pro jednotlivé jízdy?

Základní jízdné bude nově: 1 a 2 pásma bude stát 20 Kč, jízdenka bude platná 15 minut, 3 pásma na 30 minut za 30 Kč, 4 pásma na 60 minut za 40 Kč, 5 pásem na 90 minut za 50 Kč, 6 pásem na 120 minut za 60 Kč, 7 pásem na 150 minut za 70 Kč a 8 pásem na 180 minut za 80 Kč. Všechna další pásma jsou už jen na 180 minut, cena roste vždy pro 10 Kč. Na území Prahy se nic nemění.

Mění se i celodenní jízdenky?

Ty na rozdíl od základního jízdného zlevní. Novinkou je samostatná jízdenka platná 24 hodin na pásma 1 až 4 za 80 Kč. Všechna vnější pásma (1 až 12) budou za 140 Kč (dosud 180 Kč), celodenní jízdenka pro Prahu + pásma 1 až 4 bude za 160 Kč (dosud 200 Kč) a jízdenka pro Prahu a všechna vnější pásma v kraji na celý den vyjde nově na 240 Kč (dosud 300 Kč).

Mění se i časové kupony?

Zdraží o pět procent, cena ročního časového kuponu je zastropovaná pod 20 000 Kč. Měsíční síťový kupon pro všechna vnější tarifní pásma (tedy mimo Prahu) bude stát 2 050 Kč, čtvrtletní 5 515 Kč a roční 19 450 Kč. O něco dražší pak bude kupon rozšířený o Prahu.

Můžu si ještě teď koupit časový kupon za stávající nižší ceny?

Ano, je to možné ještě do konce března. Platnost kuponu ale musí začínat nejpozději 31. března. Měsíční a další časové kupony, které začnou platit po 1. dubnu, už budou za novou cenu. Pokud tedy váš stávající předplacený kupon vyprší třeba až v květnu, tak se předčasný nákup za stávající ceny pochopitelně nevyplatí.

Bude možné pořídit časový kupon jen na školní rok?

Ano, to je novinka. Nově jsou zavedeny desetiměsíční kupony (pouze v elektronické podobě), jejichž využití se předpokládá zejména u žáků a studentů do 26 let. Pro kategorii Student 18–26 let bude omezeně volitelný začátek platnosti v období od 15. srpna do 1. listopadu.

Mám ještě několik stávajících jednorázových jízdenek. Můžu je projezdit i v dubnu?

Původní jednorázové jízdenky od dubna nebudou platit. Neprojeté jízdenky lze vrátit na pokladnách PID, a to nejpozději do půl roku.

Bude již možné pořídit přenosný (anonymní) kupon?

Ano, nově se zavádí přenosné předplatné jízdné pro vnější tarifní pásma ve Středočeském kraji. Bude ale dražší, a to ve výši 135 % základního kuponu pro dané pásmo. Umožní anonymní použití časových kuponů třeba pro firmy jako benefit pro zaměstnance.

Co se stane, pokud autobus uvázne v koloně a vyprší mi zkrácená platnost jízdenky?

Při nákupu jízdenky musí cestující sledovat, zda podle jízdního řádu daný spoj přijede do cílového místa v době platnosti jízdenky. To za vás ale pohlídá aplikace PID Lítačka, která zvolí/doporučí nákup správné jízdenky. Pokud autobus uvázne v koloně, tak to na cestující a jejich jízdné nemá vliv, vše se řídí údaji v jízdním řádu.

Jednorázová jízdenka PID na dvě pásma nově bude platit jen na 15 minut. Když pojedu vlakem z Rakovníka (pásmo 7) do Městečka u Křivoklátu (pásmo 6), tak jízdní doba vlaků se liší, některý jede 15, ale některý 17 minut. Co mám dělat?

Doba jízdy se řídí jízdním řádem a je možné, že jedním vlakem tedy bude jízda stát 20 korun (do 15 minut) a tím, co to jede o trochu déle, už 30 korun. Pokud cestující jezdí pravidelně, vyplatí se pořídit předplacený kupon pro daná pásma.

Jak to bude, když pojedu například z Mělníka do Štětí, tedy mimo Středočeský kraj?

Nový ceník platí ve všech pásmech integrované dopravy, a to i mimo Středočeský kraj. Musí jít ale o zařazeného dopravce. Správnou trasu jízdy a konkrétní spoj vybere aplikace PID Lítačka. Konkrétně Mělník je v pásmu 4, Štětí v pásmu 6, cesta mezi nimi zahrnuje tři pásma, 4, 5 a 6. Cesta tam bude nadále za 30 korun (pokud tam spoj bude do 30 minut). Pokud mezi těmito místy chcete nepřetržitě jezdit celý den, tak jízdenka na 24 hodin bude za 140 korun.

Je možné kombinovat jízdné Pražské integrované dopravy s tarifem Českých drah?

Možné to je, smlouva Středočeského kraje s Českými drahami z minulého volebního období totiž Českým drahám umožňuje i v rámci PID prodávat ve vlacích také svůj vlastní tarif, kraj to nemůže zakázat. Kdo chce jet podle ceníku ČD, tak může, výhodně vyjde například skupinová jízdenka.