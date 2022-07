Kladno od září nebude součástí PID, časté spoje do Prahy zůstanou

Změny od 1. září v Kladně a okolí Ze systému PID budou vyňaty linky MHD Kladno: 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 613, 614 a 616. Na těchto linkách nebudou uznávány žádné jízdní doklady PID a dopravce nebude dostávat ze systému PID žádné kompenzace za protarifovací ztrátu mezi jízdným PID a tarifem MHD Kladno.

Linka 399 bude odkloněna ze zastávky „Kladno, u kostela“ po trase linky 621 přes Libušín, Smečno do Slaného (linka 621 bude zrušena) a většina spojů linky 330 bude ukončena na autobusovém nádraží v Kladně.

S ohledem na omezení souběhů regionálních linek a linek MHD Kladno bude upravena trasa linky 324 v úseku „Kladno, U Kauflandu“ – „Kladno, Sítná“ přímější stopou.

Dojde k prodloužení linky 322 po trase linky 565 do Slaného a linky 629 do Bratronic po trase linky 624 (linky 565 a 624 budou zrušeny).