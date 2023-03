Dražší a nepřehledné, zlobí Středočechy nové jízdné. Musí si hlídat i čas

Už jen posledních pár týdnů budou Středočeši cestovat Pražskou integrovanou dopravou (PID) za stávající ceny. Od dubna totiž zdraží, přičemž ke změnám dochází pouze na území Středočeského kraje, v Praze se nic nemění.

Nejvíce zdraží jednorázové jízdné. Současné jízdenky pro cestování přes jedno a dvě pásma s platností 15, respektive 30 minut se sloučí do jedné. Ta bude platit 15 minut a bude stát 20 korun. Dosud přitom první pásmo stálo 14 korun.

Původní jízdné přes tři pásma s platností 60 minut se zkrátí na 30 minut. Stejně tak bude o půlhodinu kratší platnost všech dalších jednorázových jízdenek. Nejdelší jednorázová jízdenka bude platná 180 minut, bude s ní možné jet přes 8 pásem a lidé za ni zaplatí 80 Kč.

Cestující tak budou muset hlídat nejen pásmovou, ale i časovou platnost jízdenky, v případě nutnosti si musí koupit další.

Výhodnější proto pro mnohé bude pořídit si rovnou celodenní jízdenku, jejíž cena se snižuje. Zároveň se nově zavádí celodenní jízdenky pro nejpoužívanější mimopražská pásma 1 až 4 (ceny viz box).

Hejtmanství zdražení zdůvodňuje vysokými náklady, které kraj už nemůže táhnout celé. „Do systému dopravní obslužnosti je nutné dostat více peněz, stabilizovat jeho ekonomickou situaci a zároveň jej udržet v sociálně dostupné v dimenzi,“ vysvětluje Petr Borecký (STAN), radní pro oblast veřejné dopravy.

„Rostoucí náklady nedokážeme z vnitřních finančních zdrojů plně pokrýt, a proto chceme dosáhnout zvýšení příjmů z jízdného zhruba o 180 milionů korun v letošním roce,“ dodává.

„Cestování autobusem se stává luxusem. Po úpravě ceníku vyjde cesta autem levněji,“ myslí si cestující Lubomír Vaňata.

Jak se v tom vyznat?

Lidi ovšem netrápí jen samotné zdražení, ale také podoba ceníku. Na sociálních sítích i webových stránkách PID se cestující zhusta dotazují, jak se v něm vyznat.

A je pravda, že pokud si člověk otevře kompletní ceník PID, musí se zhrozit. Místo aby se ihned dozvěděl potřebné informace, bude muset dlouhé minuty studovat celý systém. Mnozí ho přitom nerozklíčují nikdy.

Letošní výnosy z jízdného mají přinést 180 milionů korun navíc. Kraj dá na zajištění veřejné dopravy 4,75 miliardy korun.

„Obdivuju vás všechny, kdo se v tom vyznáte nebo se alespoň pokoušíte vyznat. Čtu to pořád dokola, a bez šance,“ napsala například Anna Říhová u příspěvku k novým cenám jednodenních jízdenek PID.

„Takhle složitý systém jsem neviděl nikde ve světě. Ani já absolutně nevím, kolik zaplatím, když někam jedu, natož cizinci,“ přidává se Michal Zelenka.

Pravdou ovšem je, že složité ceníky a pásma mají i mnohé zahraniční metropole. „Tarif je u nás složitý z prostého důvodu, že tady máme dva organizátory dopravy (pražský a středočeský) v jednom systému. Z toho důvodu je těžké nastavit tarif tak, aby byl jednoduchý, logický a výhodný,“ argumentuje mluvčí Integrované dopravy Středočeského kraje Oldřich Buchetka. „Neustále pracujeme na tom, aby byl pro cestující co nejpřehlednější a komfortní,“ dodává.

Největší problém je skloubit přehlednost a cenovou výhodnost. Pokud by pásem bylo méně, bude systém jednodušší, ale o to dražší, zvláště pro ty, co jezdí kratší vzdálenosti.

Zástupci PID proto lidem na sítích radí asi nejjednodušší řešení: „Pokud tarifu PID nerozumíte, je možné využít naše zákaznické centrum, kde vám rádi pomůžeme. Cenu jízdenky pro konkrétní spojení umí také vypočítat například aplikace PID Lítačka.“