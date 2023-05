Středočeský kraj chystá spojení tahů D7 a D8, nahradí kličkování obcí

Nová silnice bude součástí dálničního spojení mezi tahy D7 (chomutovská) a D8 (ústecká). Hejtmanství nicméně muselo provést takzvanou Aktualizaci zásad územního rozvoje Středočeského kraje (AZÚR). V pořadí jde o šestnáctou úpravu AZÚR.

Celková délka obchvatu je necelý jeden kilometr. Stavba by měla vyjít zhruba na 160 milionů korun, ale vzhledem k tomu, že jde o odhad z doby před zdražováním materiálů a stavebních prací, bude částka patrně vyšší. Kompletní propojka dálnic pak má stát 6,5 miliardy korun.

Pro pěší vybudují podchod

V případě zmiňovaných staveb ale nejde o novinku, s přípravami začala už předchozí vedení kraje. Současní vládci regionu se na startu svého mandátu zavázali, že projekt dotáhnou a rozjedou naplno.

„V programovém prohlášení jsme slíbili vybudování spojnice obou dálnic a návazných staveb. Pořízení aktualizace je jedním z kroků, který výstavbu opět o něco přiblížil. V rámci propojky dálnic vznikne i obchvat Kralup nad Vltavou,“ vysvětluje náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiří Snížek (Piráti).

Dálnice D7 a D8 v kraji Chomutovská D7, které se někdy říká také slánská, vede z Prahy kolem Slaného a Loun do Chomutova. V kraji není zcela dokončena, chybí 17 kilometrů mezi Knovízem a Panenským Týncem. Už příští rok by mohla začít stavba nejkratšího ze tří chybějících úseků, 3,4 km mezi Slaným a Kutrovicemi.

Ústecká D8 vede z Prahy kolem Odoleny Vody a Lovosic na hranice s Německem. Po dokončení Pražského okruhu se součástí D8 stane také úsek Březiněves–Zdiby.

Silniční propojení D7 a D8, jež by splňovalo parametry moderní dopravy s relativně nízkou zátěží pro okolí, připravuje resort dopravy ve spolupráci s krajem řadu let. Od nadměrné dopravní zátěže má ulevit obcím na severozápad od Prahy.

Aktualizace AZÚR nyní řeší především druhou část velkopřílepského obchvatu o délce pouhých několika set metrů. „Jeho začátek bude napojený na nový kruhový objezd na silnici II/240, který je plánovaný u Statenic,“ popisuje mluvčí krajského úřadu David Šíma.

Dále má cesta pokračovat směrem k silnici III/2421, která vede do Roztok. Na obchvat by se pak měly napojit rovněž menší silnice z obytné zástavby v jihovýchodní části Velkých Přílep. Součástí výpadovky bude i podchod pro pěší.

Posun v přípravách je zásadní zprávou především pro obyvatele Velkých Přílep. V obci by měl být po dokončení stavby větší klid a také bezpečněji. „Po výstavbě se lidem uleví od vysoké dopravní zátěže,“ doufá radní Snížek.

Jak dokáže takzvaná výpadovka, jinak označovaná také termínem obchvat, pomoci, dobře vědí třeba v Olbramovicích na Benešovsku. Přestože podobných staveb jsou v kraji desítky, specialitou Olbramovic jsou tři dekády čekání.

V obci, jíž po silnici I/3 projíždělo denně až 30 tisíc aut, se dokonce uskutečnilo několik protestních blokád. Stavět se začalo až před dvěma lety. A nyní si tamní změnu k lepšímu nemohou vynachválit.

Nejnáročnější je obchvat Kralup

Jak uvádí náměstek hejtmanky Jiří Snížek, kraj řeší kromě silnice v Přílepech také další navazující stavby. Dohromady mají vytvořit propojku mezi dálnicemi D7 a D8.

K tomu je třeba vybudovat rovněž obchvat Kralup nad Vltavou. Ten je ze všech zamýšlených úseků nejnáročnější, čemuž odpovídá i cena odhadovaná na 3,5 miliardy korun. Stavba by mohla začít v horizontu dvou let. Jak už dříve poznamenal ministr dopravy Martin Kupka (ODS), řidiči by se po výpadovce měli poprvé svézt ještě před rokem 2030. Zároveň by měla být následně v provozu celá spojnice D7 a D8.

Zatím musí odhadem 20 tisíc osobních a také nákladních aut mezi oběma autostrádami denně přejíždět po silnici II/240. Tato cesta prochází několika obcemi včetně Velkých Přílep, kde ruší život tamních obyvatel. Dále pokračuje doprava po silnici II/101 přes Kralupy nad Vltavou. Protože tamní most přes Vltavu je prvním mostem přes řeku na sever od hlavního města Prahy, používá trasu většina řidičů, kteří mezi dálnicemi pendlují.