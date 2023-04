V Praze přibývá P+R míst, jsou však rozmístěna v nepoměru k počtu aut

Výběr firem, které mají zhotovit nový parkovací dům u metra C Opatov, původně pražští radní schválili už v říjnu loňského roku. Vítězné sdružení firem však podle námitek ostatních účastníků soutěže uvedlo nepravdivé údaje. Praha tak musela nabídky hodnotit znovu.

„Námitky jsme vypořádali a soutěž vypsali znovu. Stavba vyjde město na 659,9 milionu korun a kapacita bude nakonec 495 míst,“ sděluje Zdeněk Hřib (Piráti), náměstek primátora pro dopravu.

Čtyřpodlažní parkovací dům pro město nakonec postaví sdružení firem BAK stavební společnost, Metrostav DIZ a Geosan Group, tedy ty, které vyhrály již v podzimní soutěži. Tu kritizovala i radnice Prahy 11 (viz box - pozn. red.), ale také koalice SPOLU, které se nelíbil fakt, že o stamilionové zakázce rozhodují radní bez mandátu.

Město podle Hřiba plánuje v tomto volebním období budovat ještě více nových záchytných parkovišť než v tom minulém. „Vybudujeme až dva tisíce nových parkovacích míst,“ říká Hřib. Dodává, že během jeho volebního období se koalici podařilo otevřít až 1 500 nových parkovacích míst.

Bývalý primátor však informuje jen o nově vzniklých místech P+R a již se nezmiňuje o těch, která kvůli výstavbě nových domů zanikla, jako je tomu například u parkovišť Černý Most 1 a 2. Podle posledních dat z ročenky Technické správy komunikací Praha tak od roku 2018 ve skutečnosti přibylo „jen“ 1 121 míst.

Stále je to nepoměr

Každé navýšení kapacit záchytných parkovišť je podle dopravních expertů krok dopředu. Podle Zdeňka Lokaje z Fakulty dopravní na ČVUT ale v současné době stále panuje velký nepoměr mezi množstvím aut dojíždějících každý den do Prahy a počtem míst P+R.

„Praha je v těsném vztahu se Středočeským krajem, ze kterého každý den dojíždějí desítky tisíc lidí, a to jak auty, tak vlaky a autobusy. Bez nich by v Praze nefungovaly třeba restaurace, nemocnice anebo policie,“ zmiňuje Lokaj.

Podle dopravního experta nelze jednoduše říct, kolik parkovacích míst by pražské dopravě ulevilo. „Jednotky tisíc míst na P+R oproti přibližně 300 tisícům dojíždějících řidičů je skutečně nepoměr,“ myslí si Lokaj.

Největší problém vidí odborníci v obecně nedostatečném počtu parkovišť tam, kde je vyšší koncentrace lidí. Jako příklad uvádějí sídliště, kde je situace mnohdy „napínavá“.

Kapacity stání si na svém území řeší jednotlivé městské části. Praha 7 kupříkladu zvažuje změnu parkování z podélného na šikmé. Přestože šikmý způsob vytváří podle místostarosty Pavla Zelenky (Praha sobě) pro chodce větší bariéry než podélný, změnou by přibyla stání pro auta a zároveň by se zpomalila doprava.

„Takové řešení je možné využívat, když je dostatek místa, což například v centrálních částech Prahy nepřipadá v úvahu. V místech, kde není zas taková intenzita provozu a je dostatek místa, tak úprava uspořádání pár parkovacích míst přidá,“ doplňuje Lokaj.

Univerzální lék není

Dalším problémem je právě špatná distribuce míst na záchytných parkovištích, kdy z některých směrů je kapacita velmi malá, jako třeba na příjezdu do Prahy z dálnice D7, ale třeba na Černém Mostě už je kapacita P+R v řádu stovek míst.

„Není na to univerzální lék a řešením není, že teď začneme všude stavět parkovací domy a budeme doufat, že se problém vyřeší. Situace je mnohem komplikovanější a souvisí jak s rozvojem parkovacích kapacit v místech, kde je to potřeba, tak s rozvojem kapacit MHD,“ vysvětluje dopravní expert.

Řešení parkování však podle expertů závisí také na kvalitě dopravního spojení Prahy s okolními obcemi. Velmi oblíbené jsou příměstské vlaky, které ale jsou na některých tratích již na hraně své kapacity. Typicky třeba linka S9 z Benešova přes Říčany nebo nedostatečné spojení z Kladna. S tím souvisí i slabé parkovací kapacity u nádraží ve Středočeském kraji.

„Pro Prahu je ideální, pokud lidé nechají auta u nádraží a dále pokračují vlakem. Je to obdoba P+R parkovišť na okrajích Prahy, kdy lidé následně pokračují metrem a tramvají, protože je to pro ně rychlejší. Proto bychom se dnes měli bavit o tom, jak bude vypadat poptávka po dopravě za 20 až 30 let, abychom tomu současnou infrastrukturu přizpůsobili,“ uzavírá Lokaj.