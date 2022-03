Na Opatově postaví parkoviště P+R pro 500 aut, na střeše vznikne park

„Letos začneme stavět nové P+R pro skoro 500 aut v blízkosti stanice metra Opatov a dálnice D1. Bude to unikátní dopravní stavba. Hledali jsme způsob, jak elegantně pracovat s okolním terénem, nezničit jej, začlenit do něj P+R parkoviště, a ještě z něj vytvořit nové místo plné zeleně pro trávení volného času. Město není nafukovací a vyjednávání o pozemcích jsou složitá. Když to jde, musíme projekty spojovat,“ říká náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

Cílem parkoviště bude nabídnout zejména řidičům dojíždějícím od dálnice D1 možnost zanechat auto na okraji metropole a dále pokračovat MHD.

Stavba má začít ve 3. čtvrtletí letošního roku a hotovo by mělo být do poloviny roku 2024. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky P+R Opatov je 750 milionů Kč bez DPH. S ohledem na výši částky musí záměr ještě schválit zastupitelstvo hlavního města Prahy.

Součástí stavby bude v neposlední řadě park. V části, která bezprostředně přiléhá k západní fasádě Domu s pečovatelskou službou Šalounova, vznikne klidový kout s posezením. Za ním se pak terén zvedá až do výše parkovacího domu, kde bude vytvořena zelená střecha.

Parkové ztvárnění horní střechy vytváří promenádu s množstvím odpočinkových míst s možností společenského vyžití ve formě hřiště na pétangue, fitness pro seniory či krytého přístřešku s šachovými stolky.

Parkovací dům v ulici Chilská bude čtyřpodlažní pro celkem 495 aut. Z toho 10 míst bude vyhrazeno pro handicapované, na dalších 43 stáních bude možné parkovat s vozem na CNG nebo LPG a vzniknou zde i dobíjecí stanice pro elektromobily. Součástí parkoviště bude také prostor pro 32 jízdních kol.

Praha nyní buduje mimo jiné záchytný P+R parkovací dům u stanice metra B Nové Butovice. Jeho stavba má vyjít přibližně na 293 milionů korun. Loni město otevřelo parkovací dům na Černém Mostě, kde zaparkuje 886 aut. Jeho stavba vyšla asi na půl miliardy korun.