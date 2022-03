Vedle Ďolíčku připravuje Praha soutěž na byty i sportovní halu

Stadion by se měl při rekonstrukci rozšířit tak, aby jeho kapacita plnila normy pro prvoligové zápasy a zápasy v evropských soutěžích. Nyní je neplní a klub Bohemians má dlouhodobou výjimku.

Podle schváleného dokumentu město také zvažuje v rámci rekonstrukce rozšířit jižní tribunu při ulici Vršovická o kanceláře a komerční prostory, které by město mohlo využívat pro své účely nebo ke komerčním pronájmem.

Magistrát kromě toho plánuje na přilehlém parkovišti postavit dům s městskými nájemními byty. Kromě bytů město počítá s dalšími komerčními plochami. „V projektu je dále předpokládáno, že bude vybudováno více než 100 parkovacích míst,“ stojí v dokumentu.

Naproti stadionu přes Vršovickou ulici u Gymnázia Přípotoční má vzniknout nová krytá sportovní hala. Ta by měla být podle záměru města využívána gymnáziem, sportovními kluby i veřejností a zahrnovat by měla kromě sportovních ploch i obchodní prostory k pronájmu a garáž pro 300 automobilů. Parkování by mělo být k dispozici i místním obyvatelům.

Náklady budou přes miliardu korun

Kromě toho město plánuje úpravy a zlepšení průchodnosti okolí stadionu. Všechny plánované projekty bude připravovat PDS ve spolupráci s Prahou 10 a dalšími organizacemi, což má zajistit lepší koordinaci rozvoje celé lokality.

Pražská developerská společnost, která je příspěvkovou organizací hlavního města, odhaduje náklady na přípravu a stavbu bytového domu na asi 620 milionů korun, sportovní hala pak podle odhadu vyjde na více než 350 milionů.

V případě stadionu jsou náklady na rekonstrukci západní, severní a východní tribuny odhadovány na 340 milionů korun. Zvažovaná dostavba budovy s jižní tribunou a komerčními plochami pak podle PDS vyjde podle rozsahu na 225 nebo 450 milionů Kč.

O převodu Ďolíčku začalo město jednat se soukromým vlastníkem v roce 2011. Stadion chtěla nejdříve koupit městská část Praha 10, předminulé vedení Prahy s tím ale nesouhlasilo.

V minulém volebním období byla nakonec nalezena dohoda, že město stadion odkoupí. Na stadionu hraje fotbalový klub Bohemians 1905, nejistota ohledně stadionu mu léta působila problémy.