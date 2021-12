Na Černém Mostě už zaparkujete. Nové P+R pojme 886 aut, zaplatíte 50 korun

Parkovací dům má kapacitu 886 míst k stání, z nichž část je určená pro elektromobily nebo vozy poháněné plynem LPG a CNG. Celodenní stání vyjde na 50 korun, za noc řidiči zaplatí 100 korun.

„Parkovací dům nabízí místa pro auta, která by jinak musela jet do centra. Parkoviště je jen pár minut chůze od konečné stanice metra Černý Most. Plošná a P+R parkoviště jsou v rámci městské infrastruktury důležité dopravní stavby,“ řekl Scheinherr. Náměstek se už dříve vyjádřil, že jde o jeden z nejmodernějších parkovacích domů v Praze.

Stavba vyšla na asi půl miliardy korun, zhruba polovinu peněz město získalo z evropských fondů

V Chlumecké ulici, kde parkovací dům stojí, se původně nacházelo běžné parkoviště s kapacitou asi 300 míst. Na jeho ploše nyní stojí parkovací dům. Z celkového počtu je 89 míst určeno pro parkování aut na plyn.

Dalších 22 míst je vyčleněno pro handicapované a 18 speciálních širších míst pro pro rodiče s dětmi. V domě je také 28 míst pro motocykly a uzamykatelné místo, kam si mohou cyklisté uložit svůj bicykl. Dalších osm míst bude sloužit pro nabíjení elektromobilů.

Radnice městské části Praha 14 si od zprovoznění parkovacího domu slibuje úbytek aut přespolních řidičů ve svých ulicích.

„Praha 14 nemá zřízeny zóny placeného stání, takže v našich ulicích není žádná regulace, která by byla funkční. Týká se to desítek ulic v blízkosti stanic metra, a to v docházkové vzdálenosti nějakých 300 nebo 400 metrů. Tam to vnímáme jako opravdu kritické,“ řekl už dříve místostarosta Prahy 14 Petr Hukal (Piráti).

Na Chlumecké ulici za poslední dobu vzniklo101 parkovacích míst, dvě desítky také u tramvajové smyčky na Lehovci.

Další záchytná parkoviště vzniknou u železniční zastávky Praha-Hostivař, kde bude 78 stání. Dále v Nových Butovicích, na Zličíně a s využitím pouze pro rezidenty také na Dědině v Praze 6. V novém parkovacím domě budou moct zaparkovat i řidiči na Opatově na Jižním Městě, kde město nyní finalizuje projekt stavby.

Na celém území Prahy je asi dvacet záchytných parkovišť a provozuje je městská firma Technická správa komunikací (TSK). Na většině z nich vedení města od srpna 2021 zvedlo cenu stání. Na čtyřech místech tak budou lidé za denní stání platit 100 korun a na devíti 50 korun. Zbylých sedm, která nejsou hlídaná, jsou na 12 hodin zdarma. Řidiči na všech parkovištích kromě jednoho za den zaplatili 20 korun.