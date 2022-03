Terminál způsobí obří změny v dopravě, Jihlava je představí online

Město se rozhodlo záměr blíže představit v takzvané virtuální kavárně, čili internetové diskusi, do které se lidé mohou přihlásit dnes od 17 hodin na webové adrese https://jitsi.jihlava-city.cz/kavarny.

„Projekt představí první náměstek primátorky Jihlavy Petr Ryška společně s pracovníky odboru rozvoje města Alenou Kottovou a Tomášem Kejvalem,“ uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Posledním tak radikálním zásahem do dopravy ve městě bylo budování průtahu - Hradební ulice - v 60. letech, kterému předcházela rozsáhlá demolice historické zástavby vně městských hradeb.

Stavba terminálu je přímo propojena s vleklým projektem kompletní proměny městského vlakového nádraží, kterou plánuje Správa železnic, včetně demolice stávající nádražní budovy a modernizace kolejiště a na něj navázaných železničních zařízení.

Diskuse v mrazu na dvoře výsledek nepřinesla

Záměr dlouhodobě probouzí diskuse. Mnoho lidí nesouhlasí s demolicí staré nádražní budovy. Stejně tak se ale lidem nelíbí její letitá zanedbanost.

Obyvatelé domu v Jiráskově ulici číslo 30 se zase k ministerstvu pro místní rozvoj odvolali proti územnímu rozhodnutí na stavbu propojky terminálu na křižovatku Jiráskovy a Hamerníkovy ulice.

Rozčílilo je, že nebýt náhody, vůbec se nedozvěděli o tom, že by v těsné blízkosti jejich domu měla silnice od terminálu vést. Odvolání se jim podařilo podat 15. prosince, v poslední den odvolací lhůty.

Následně pak došlo k zajímavému sledu událostí. Už o dva dny později dostali pozvánku k projednání projektové dokumentace, která se měla uskutečnit na prostranství u jejich domu hned o dva pracovní dny později, tedy odpoledne před Vánocemi 21. prosince.

Na dvoře u domu pak v pětistupňovém mrazu dvě hodiny diskutovali s obyvateli domu zástupci projektanta magistrátu a náměstek primátorky Petr Ryška (ODS), který má investici na starosti. Tam nedošlo mezi obyvateli a investorem k přílišné shodě. Obyvatelé domu byli rozhodnuti bránit se stavbě nové propojky za každou cenu.

Mezi obyvateli a městem platí dočasné příměří

Další společné jednání s účastí i policie, architektů a úředníků z odboru dopravy a životního prostředí se už uskutečnilo v poslední lednový den na magistrátu. Tam byla atmosféra zřejmě o poznání vstřícnější.

„Jsme po té poslední schůzce ve fázi, kdy jsme vyhlásili vzájemné příměří, než proběhnou další domluvy. Nastavili jsme si, jak navzájem budeme komunikovat. Město s námi otevřelo cestu dialogu, uvidíme, co z jednání vyplyne,“ byl spokojen Jiří Kotlík, zástupce obyvatel zmíněného domu Jiráskova 30.

„S lidmi z tohoto domu zůstáváme ve spojení a budeme je aktuálně osobně informovat,“ uvedl mluvčí Daněk po jednání.

Pro první etapu stavbu by nicméně mohl stavební úřad vydat ještě letos stavební povolení. „Příští rok v srpnu pak začnou samotné práce,“ sdělil mluvčí Daněk.

Nová silnice i parkoviště P+R se závorami

V rámci první etapy vznikne nová silnice v délce 370 metrů od okružní křižovatky ulic Pražská a Havlíčkova až před výpravní budovu nádraží. „Komunikace bude obousměrná dvoupruhová s cyklopruhy a chodníky, podél budou vybudovány zastávkové a parkovací zálivy,“ popsal náměstek primátorky Ryška.

Součástí první etapy by mělo být podle projektu parkoviště typu P+R se 75 odstavnými plochami. Má být vybaveno závorami, automaty a osázeno stromy. Před nádražní budovou bude terminál městské hromadné dopravy s osmi stáními.

První etapa centrálního dopravního terminálu by měla být dokončena na podzim 2025 a stát 221 milionů korun.

V následující etapě má být vybudováno autobusové nádraží a pokračování průběžné páteřní komunikace včetně propojení na Jiráskovu ulici v místě vyústění Hamerníkovy a další napojení na Jiráskovu ulici u areálu někdejší Ferony, tedy poblíž křížení Jiráskovy ulice a obchvatu města.

Ke stavbě této fáze by mělo dojít v letech 2027 až 2030. Propojení terminál - Hamerníkova má stát asi 70 milionů korun z vlastní kasy města. Náklady na vybudování kompletního Centrálního dopravního terminálu jsou podle dokumentace pro územní rozhodnutí odhadovány na 525 milionů korun (bez započtení DPH).

„Stavba bude spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu,“ sdělil mluvčí Daněk. V této částce nejsou započteny náklady Správy železnic na modernizaci vlastního vlakového nádraží.

Půjde o výrazný zásah do životního prostředí

Vliv nové silnice na dům Jiráskova 30 chce investor řešit protihlukovými opatřeními. O jejich podobě bude s obyvateli domu jednat. Podmínkou zahájení stavby této propojky k Hamerníkově ulici je však podle magistrátu už předtím vybudovaná propojka terminál - Ferona.

Jaký je význam celé této investice za půl miliardy korun? Vedení města chce hromadnou dopravu v centru města svést do jediného uzlu, tím zlepšit komfort při přestupování cestujících a napojením na Hamerníkovu ulici zajistit pružnější dopravu od uzlu k areálu nemocnice.

Takto by dle vizualizace z roku 2017 mohl dopravní terminál vypadat:

7. září 2017

Propojení na Hamerníkovu pokládá vedoucí magistrátního odboru rozvoje města Alena Kottová za důležité. Pokud by byl celý uzel vybudován včetně terminálu městské hromadné dopravy i autobusového nádraží, tak by se podle Kottové bez propojení na Hamerníkovu nedařilo udržet časy jednotlivých spojů.

Největší zásah do životního prostředí představuje část nové silnice od terminálu k okružní křižovatce Pražská - Havlíčkova (u Agrodatu). Tam by ve spodní části sadů Legionářů kvůli nové silnici mělo padnout 23 stromů včetně dvou dubů o průměrech kmene 73 a 64 centimetrů.

Nová silnice zde bude jenom částečně kopírovat dochovanou kostkami dlážděnou historickou výpadovou silnici z Jihlavy směrem na Prahu, která se v těchto místech stáčela kolem dnes už nevyužívaného obilního sila směrem k řece v ostrých serpentinách.

Plány vznikaly už před více než dvaceti lety

Myšlenky na vznik toho centrálního dopravního uzlu města byly už v roce 2001 zakotveny v podobě takzvaných územních rezerv v plánu. V roce 2010 na toto řešení vznikla technická studie.

„Následně to bylo potvrzeno novým územním plánem z roku 2017, kde již pro toto propojení bylo vedeno vyhrazené území,“ uvedl mluvčí Daněk. Další studie na toto řešení navazovaly. Teď brněnská projektová kancelář Ossendorf, která dělala už projekt pro územní rozhodnutí, zpracovává dokumentaci pro stavební povolení.

Celý projekt terminálu od počátku sklízí kontroverzní reakce. Jeho kritici mu vytýkají zásahy do sadů Legionářů i parku Keťásek a před časem ještě také uvažované bourání dnes již památkově chráněného starého sila u Havlíčkovy ulice.

„Optimální z dopravního hlediska by bylo, kdyby se ta sýpka zbourala, ale situace se tam změnila, tak to nepůjde,“ komentoval to v roce 2020 Jaroslav Vymazal (ODS), radní pro dopravu.

Sýpka podle projektu brněnského stavitele Johanna Theimera v roce 1927 je přitom jednou z dominant této části města. Její součástí je unikátní konstrukce krovu od architekta Fridricha Zollingera.