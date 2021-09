VIDEO: Padají mobily i skleničky. Obědvali jsme 50 metrů nad Starým Městem

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

„Důvod přemístění byl i ten, že klienti se do Riegrových sadů nechtěli moc vracet, tak jsme vyslyšeli jejich prosby a začali jsme hledat takové místo, kam se vejdeme. A našli jsme Dvořákovo nábřeží,“ popisuje pořadatel Dinner in the sky Pavel Šperger.

Atrakce je nepřehlédnutelná, před Nemocnicí Na Františku se tyčí vysoký jeřáb. Ten vždy vyveze strávníky až do výšky 50 metrů.

„Já mám rituál se pořádně nadechnout,“ vtipkuje před začátkem šéfkuchař Kampa park restaurantu Marek Raditsch. Právě on sestavil letošní menu. Přichystal tygří krevety, dýňovou polévku, hovězí líčka a vanilkové crème brûlée. „Když stojíte uprostřed, tak vám to ani nepřijde, že byste byli v nějaké výšce. Já navíc výšky miluju,“ dodává.

Zato my jakožto klienti sedící po stranách konstrukce to, že jsme vy výšce, pociťujeme. Sedačka se dá navíc i sklopit, to je pak ještě adrenalinovější zážitek.

Jídla nám servírují celkem rychle za sebou. Však máme na oběd jen 40 minut. Ani nestíhám tak rychle pít vína, ke každému chodu totiž servírují jiné.

Překvapuje nás, že během oběda s námi dvakrát sjedou dolů. Jednou pro další maso, neboť nahoru prý vzali předtím málo porcí, a podruhé, aby nám naservírovali dezert. Crème brûlée je pochopitelně lepší mít čerstvé než chystané hodinu předem.

Všechna jídla totiž vaří dole ve stanu, kde zřídili provizorní kuchyň. „Základy se připravují dole, nahoře jídla doděláváme a servírujeme,“ upřesňuje šéfkuchař Raditsch.

Během dezertu se zvedá vítr. A odnáší si leták, který tak letí na náplavku. „Ano, to se občas stane, většinou však spadne telefon, popřípadě sklenička nebo příbor, ale i to je úplně bez problému,“ říká pořadatel Pavel Šperger a já si představuju, jak je bez problému, že se někomu na náplavce zapíchne vidlička do hlavy.



Oběd v oblacích není zrovna levnou záležitostí, zaplatíte za něj přes dva tisíce korun. Hodinová večeře při západu slunce vyjde až na pět a půl tisíce. Ale ten výhled!